Caída de Unión de Sunchales

En la tarde de ayer y en cumplimiento de la fecha cuatro de la zona 3 del torneo Federal A, Unión de Sunchales visitó a Gimnasia de Concepción del Uruguay. El encuentro terminó 2-0 a favor de los entrerrianos, gracias a los goles de Luciano Leguizamón (28m) y Francisco Borda (48m), ambos en el complemento.

En 43 de la primera parte el local tuvo un pena a favor que ejecutó Ciampichetti y tiró por arriba del travesaño.

Por la fecha 5, Unión recibirá en Sunchales a Douglas Haig de Pergamino y luego quedará libre.



LOS OTROS PARTIDOS. Independiente de Chivilcoy 4 vs. Sp. Belgrano de San Francisco 1; Sp. Las Parejas 2 vs. Defensores de Villa Ramallo 0, El Linqueño 2 vs. DEPRO 1.



LAS POSICIONES: Sp. Las Parejas 9, puntos; Douglas 7; El Linqueño 7; Independiente Chivilcoy 5; Gimnasia Concepción 4; Sp. Belgrano 4; Unión Sunchales 4; Def de Belgrano de Villa Ramallo 2; Pronunciamiento 2.



LA PRÓXIMA FECHA (5º): Def. de Villa Ramallo vs Independiente Chivilcoy, Unión de Sunchales vs Douglas Haig, Sp. Belgrano vs Gimnasia CDU, DEPRO vs Sp. Las Parejas.