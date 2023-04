9 de Julio no levanta y sumó su tercera derrota seguida

9 de Julio sumó su tercera derrota seguida al caer en la tarde de ayer contra San Martín de Formosa, como visitante, en el marco de la cuarta fecha de la zona 4 del Torneo Federal A.

A los 7 minutos de partido, Rodrigo Bernal abrió el marcador para el conjunto local con un preciso cabezazo. En el complemento, el propio Bernal puso el 2-0 a los 12 minutos, tras cortar una salida del León y encarar a pura potencia y definir cruzado, dejando sin chances a Gómez.

El elenco ‘Juliense’ intentó por todos los medios pero le costó llegar con claridad al arco rival y volvió a fallar en la definición.

Los dirigidos por Maximiliano Barbero aún no pudieron sumar puntos en sus tres presentaciones y el próximo fin de semana, cuando reciban en el estadio Germán Soltermam a Gimnasia y Tiro de Salta, buscarán quedarse con su primera alegría.



LOS OTROS PARTIDOS: Gimnasia y Tiro de Salta 2 vs. Sol de América de Formosa 1; Crucero del Norte de Misiones 1 vs. Boca Unidos de Corrientes 1; Sarmiento de Resistencia 1 vs. Central Norte de Salta 0. Libre: Juventud Antoniana.



LA PRÓXIMA FECHA (5º): Boca Unidos vs Juventud Antoniana, Central Norte vs San Martín Formosa, Sol de América vs Crucero del Norte, 9 de Julio vs Gimnasia y Tiro.



LAS POSICIONES: Sarmiento de Resistencia 12, puntos; Gimnasia y Tiro (Salta) 7; Boca Unidos de Corrientes 5; Sol de América 4; Juventud Antoniana 4; San Martín de Formosa 4; Central Norte de Salta 3; Crucero del Norte 3; 9 de Julio 0.



Las formaciones y datos del encuentro:



SAN MARTÍN DE FORMOSA: David Correa; Ramiro Alderete, Leandro Beterette, Sebastián Garay y Fabricio Farías; Ariel Vega, Oscar Chiquichano, Gabriel Robledo y Cardenas; Alejandro Benítez y Rodrigo Bernal. Suplentes: Bravo, Bazán, Romero, Figueira y Eber Vera. DT: Víctor Godoy.



9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Matías Loboa, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Diaz y Alex Salcedo; Fernando Núñez y Maximiliano Ibáñez. Suplentes: Grinóvero, Bogado, Baudracco, Peralta, López, Burdese. DT: Maximiliano Barbero.



Gol en el primer tiempo: 7m Rodrigo Bernal (SM).

Gol en el segundo tiempo: 12m Rodrigo Bernal (SM).



Cambios ST: 18m Agustín López x Costamagna, Jonathan Bogado x Ruíz Díaz y Brian Peralta x Loboa (9); 21m Gianfranco Alegre x Robledo y Ramón Ledesma x Cadenas (SM), 36m Román Bravo x Salcedo (9); 40m Iván Navarro x Bernal y Nélson Asatt x Benítez (SM).



Estadio: 17 de octubre (San Martín).

Árbitro: Federico Benítez.

Asistentes: Leonardo Franco y Agustín Díaz.

Cuarto: Exequiel Agli.