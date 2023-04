Un sector en constante crecimiento

El barrio Malvinas Argentinas de nuestra ciudad continúa en expansión y mejorando año tras año. En sus 39 años de existencia, es una zona de Rafaela que sigue creciendo en cuanto a habitantes y progresando en relación a los servicios.

Néstor Seffino es el actual presidente de la comisión vecinal y también fue el primero en conducir los destinos del barrio, ya que fue uno de los que estuvo presente en el momento de la creación de este sector. "A comienzos de 1984 realizamos una reunión en el centro de viajantes con un grupo de vecinos y empresas y allí le dimos nacimiento y nombre al barrio, donde en aquel momento era "pro-barrio", en alusión a la reciente guerra de Malvinas, en 1982. Salvo en dos períodos que no he estado, siempre estuve trabajando y colaborando para el barrio, y ahora con ganas de dejar esta función después de muchos años y dedicarme un poco más a cuestiones personales y familiares. Esto, aunque no parezca, demanda tiempo y a veces malestares y disgustos, pero contento y orgulloso porque he cumplido con la tarea", le comentó el dirigente a este Diario.

En cuanto a la actualidad del barrio, Seffino nos contó que "sobre los servicios, en líneas generales son buenos, ya que contamos con recolección especial de residuos, barrido. En cuanto a la iluminación, hace unos días se colocaron nuevas columnas en la plaza para mejorar todo ese sector. Igualmente, falta iluminar un poco más la prolongación de calle 500 Millas y también colocar o correr algunas columnas más en otras calles del barrio, ya que hay unas cuantas que han quedado mal colocadas. También se necesita en algunos lugares la colocación de nuevas lámparas LED y mejorar la iluminación en algunos sectores, ya que hay árboles que han tapado algunos reflectores".

A continuación, el presidente vecinal acotó que "en alusión a la pavimentación, está prácticamente todo el barrio asfaltado, salvo la prolongación de 500 Millas y parte de la prolongación de avenida Ernesto Salva. En cuanto a cloacas, no tenemos mayores problemas salvo algunos casos cuando rebasan, pero es algo normal que se da en casi toda la ciudad. Y en relación a la seguridad, el tema está un poco complicado. Hemos conversado con las fuerzas de seguridad de la ciudad y se ha reforzado un poco esa cuestión con la presencia de más móviles en las calles, pero la situación sigue bastante complicada, como en todas las ciudades del país".

Asimismo, en el transcurso de la charla, Seffino también destacó que "sobre las obras que nos siguen faltando, una de las más importantes es la del gas natural, ya que es muy necesaria y es muy reclamada por los vecinos, y más ahora que se viene el frío y las bajas temperaturas. El tránsito está algo difícil en algunos sectores del barrio, más cuando se ingresa en la zona del tránsito pesado, sobre todo los que vienen por la ruta 34 y quieren ingresar al barrio, en especial camiones y colectivos que generan cierto peligro para muchos de los vecinos que habitan en esas inmediaciones".

Hablando de los espacios verdes, Seffino sostuvo que "tenemos algunos reclamos para que se coloquen nuevos juegos en la plaza principal, ya que la mayoría tienen varios años, prácticamente desde que se inauguró. La mayoría están cuidados y pintados, pero hay que modernizarlos. Igualmente, le hemos pedido al municipio local una nueva plazoleta para el barrio, en la esquina de Gaitán y Hermana Fortunata, ya que se trata de un lindo espacio como para colocarle algunos bancos y plantaciones y tratar de darle al vecino y a los chicos otro lugar de esparcimiento".



ACTO Y FESTEJOS

Mientras tanto, este domingo, en la Plaza del Soldado (Simón de Iriondo y Kaiser, del barrio Malvinas Argentinas), a las 9:00 horas se llevará a cabo el acto conmemorativo por el 2 de abril. Cabe destacar que, en caso de mal clima, se realizará en la Escuela N° 1075 “25 de Mayo” (Kaiser 363). En tanto, los festejos patronales se van a llevar a cabo el próximo domingo 16 de abril también en la Plaza del Soldado con artesanos, emprendedores, juegos para niños y shows musicales en vivos.