El clásico Quilmes vs Sportivo, en el destacado de la jornada "dominguera"

Este domingo habrá Liga Rafaelina de Fútbol con la continuidad de la fecha 3 del Apertura de Primera A, pero también con la Primera B, que pone en marcha su segundo capítulo del Apertura.

El encuentro que se destaca es el que disputarán en barrio Italia, en el estadio Agustín Giuliani, Argentino Quilmes y Sportivo Norte. Se disputará una nueva edición del clásico de las vías, desde las 16.45hs y con arbitraje de Franco Ceballos.



Todo el programa:



ZONA A: 16.00hs Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona (Darío Suárez), Deportivo Tacural vs. Libertad de Sunchales (Raúl Cejas), 16.45hs Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte (Franco Ceballos).



POSICIONES: Libertad 6, puntos; Dep. Josefina 5; Ramona 4; Tacural 4; Sportivo Norte 4; 9 de Julio 3; Dep. Aldao 3; Quilmes 1; Arg. de Vila 1.



ZONA B: 12.30hs Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente (Guillermo Vacarone), 16.30hs Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana (Leandro Aragno).



POSICIONES: Unión 9, puntos; Ben Hur 6; Peñarol 6; Ferro 3; Florida 3; Atlético Rafaela 3; Atlético María Juana 1; Brown 0; Arg. de Humberto 0.



PRIMERA B (Fecha 2)



Zona Norte: 11.30hs Belgrano de San Antonio vs. Independiente de Ataliva ( Domingo Gutiérrez),16.30hs San Isidro de Egusquiza vs. Sportivo Aureliense (José Domínguez), Deportivo Susana vs. Sportivo Roca (Fabio Rodríguez), Tiro Federal de Moisés Ville vs. Moreno de Lehmann (Claudio González), Independiente San Cristóbal vs. Atlético Juventud (Guillermo Tartaglia). Libre: Deportivo Bella Italia



Zona Sur: 16.30hs Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara (Maximiliano Mancilla), Bochófilo Bochazo vs. Juventud Unida de Villa San José (Silvio Ruíz), Atlético Esmeralda vs. San Martín de Angélica (Sebastián Garetto), Libertad de Estación Clucellas vs. La Trucha FC (Agustín Vegatti). Libre: Defensores de Frontera.