En Esperanza, CRAR cayó con Alma

CRAR llegaba a esta quinta fecha del Torneo Regional del Litoral bien entonado tras haberse impuesto en todos los partidos disputados, mostrando un buen rugby, y sumando puntaje ideal. Alma Juniors le puso un freno. Los dirigidos por Enrique López Durando, ex Coach del elenco rafaelino, fueron efectivos, mostraron una defensa dura y en una tarde inspirada de su 10 construyó la victoria. Fue 30 a 22, ante un buen marco de público que acompañó al Verde en la vecina ciudad.

El elenco de Alejandro Chiavón tuvo un comienzo de encuentro impreciso. Se supo acomodar y el tanteador se mantuvo siempre parejo. Cuando parecía que CRAR podía llevarse el encuentro, con los cambios que le dieron frescura, el local se lo terminó quedando con una contra letal.

El Verde apoyó tres tries por intermedio de Gastón Morales, Santiago Kerstens y Ricardo Brown; sumando dos conversiones y un penal el propio apertura y capitán, ‘Patita’ Kerstens.

En el partido de Reserva, CRAR se impuso por 64-24 y en Pre-Reserva la victoria fue del elenco local por 17-14.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA (5º): La Salle 23 vs Tilcara 17, Alma Jrs. 30 vs CRAR 22, Logaritmo 21 vs Jockey (VT) 42, Provincial 27 vs UNI Santa Fe 18.



PRÓXIMA FECHA (6º, el sábado 15/04): CRAR vs Los Caranchos, UNI Santa Fe vs Logaritmo, Tilcara vs Provincial, Jockey (VT) vs Alma Juniors. Libre: La Salle.



LAS POSICIONES: Jockey (VT) 24, puntos; Los Caranchos 19; CRAR* 15; La Salle* 10; Alma Jrs* 9; Tilcara 6; Provincial 4; UNI Santa Fe 0.



*Tienen un partido postergado.



TOP 9

En el primer nivel del TRL también se jugó la fecha 5. Se dieron los siguientes finales: Duendes 13 vs Estudiantes 15, CRAI 15 vs Paraná Rowing 16, Jockey Rosario 5 vs GER 17, Old Resian 27 vs UNI Rosario 24. Libre: RC Santa Fe.



LAS POSICIONES: CAE 19, puntos; GER* 17; Old Resian* 16; Duendes 10; SFRC* 9; Rowing* 8; UNI (R) 5; CRAI 3; Jockey (R)* 0



(*) tienen un partido postergado.



TERCERA DIVISIÓN (Fecha 3)



Querandí 13 vs Brown de San Vicente 40, Cha Roga 17 vs Los Pampas 17, Gimnasia (P) 29 vs CUCU 12.



LAS POSICIONES: Cha Roga 11, puntos; Los Pampas 7; Brown San Vicente 7; Gimnasia (P) 6; Querandí 5; Regatas/Belgrano San Nicolás 5; CUCU 0.