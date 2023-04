Tostado: seguirá preso quien habría abusado sexualmente de su sobrina

El camarista de Rafaela, Sergio Alvira, confirmó la prisión preventiva impuesta a un hombre al que se investiga por haber abusado sexualmente de su sobrina cuando ella era adolescente en las localidades de Tostado (departamento Nueve de Julio) y Calchaquí (departamento Vera).

La fiscal que está a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de segunda instancia es Shirli Tomasso. En tal sentido, valoró que “el imputado, cuyas iniciales son AHB continuará privado de su libertad por el tiempo que dure el proceso judicial”.



RIESGOS

PROCESALES

La funcionaria del MPA recordó que “el hombre investigado transitó la primera parte de la investigación en prisión preventiva, luego se revocó la medida y tiempo después se constataron nuevos riesgos procesales y se volvió a ordenar la privación de la libertad”.

Según manifestó, “la Defensa presentó un recurso de apelación en el que alegó una supuesta arbitrariedad en la decisión de primera instancia, lo cual fue rechazado por el camarista”.

Al confirmar la cautelar, el juez señaló que la resolución cuestionada “no puede ser considerada ‘arbitraria’ en virtud de no resultar una interpretación antojadiza o autocontradictoria de los hechos ni apartarse de la legislación vigente, explicándose razonadamente los motivos de la decisión”.

Asimismo, el magistrado remarcó la existencia de “nuevos elementos probatorios sobrevinientes que ponen en evidencia que los riesgos de entorpecimiento probatorio cobran actualidad y que las medidas dispuestas oportunamente en reemplazo de la prisión preventiva no resultaron suficientes”.



AMEDRENTAMIENTO

Por su parte, Tomasso valoró que “el juez contempló que, en libertad, el imputado estaba en condiciones de amedrentar expresa o tácitamente a la víctima, quien forma parte de su entorno familiar”.

A su vez, la fiscal subrayó que “al fundamentar su decisión, el camarista mencionó que el hombre investigado ejerció un cargo relevante en la fuerza policial que lo llevó a participar de investigaciones judiciales, por lo que le es exigible un mayor deber de previsión”.



ABUSOS

Tomasso afirmó que “el imputado abusó de su sobrina en reiteradas oportunidades entre 2015 y 2017, cuando ella cursó los primeros años de la escuela secundaria”.

“En ocasiones en las que se quedaron a solas, el hombre investigado vulneró la integridad sexual de la víctima en diferentes viviendas de Tostado, dentro de un vehículo y en un campo de Calchaquí”, puntualizó la funcionaria del MPA.

Además, indicó que “cuando la familia de la adolescente resolvió no ver más al imputado, él la contactó varias veces a través de la red social Facebook”. Al respecto, se agregó que “por ese medio, el atacante le envió videos pornográficos y le ofreció dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ella”.

Tomasso destacó que “los hechos delictivos fueron cometidos en un claro contexto de violencia de género”. En ese marco, aseguró que “los abusos tuvieron la entidad necesaria para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la víctima”.



CALIFICACIÓN

PENAL

El hombre de iniciales AHB es investigado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y de promoción a la corrupción de menores, ambos delitos agravados (por la guarda).