Acto en Rafaela por el Día del Veterano y los Caídos

Al conmemorarse hoy el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, establecido por ley del Congreso nacional en el año 2000 declarándose además como feriado nacional, habrá actos conmemorativos en toda la Argentina.

Anoche desde las 21:30 se realizaba una Vigilia de Ex Combatientes de Malvinas en la sede del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Av. Italia 1147) que incluía la actuación de Roque y Luciano Cejas, Lucas Marín y Gerardo y Tamara Meschller.

En tanto que hoy a partir de las 9:00 en la Plaza del Soldado (Simón de Iriondo y Kaiser, B° Malvinas Argentinas), se llevará a cabo el Acto Conmemorativo por el 2 de Abril que será presidido por el intendente, Luis Castellano y al que asistirán ex combatientes y veteranos de Malvinas entre otros, así como también delegaciones escolares, autoridades legislativas de la ciudad y la provincia y representantes de entidades intermedias.

A nivel provincial, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, tenía previsto participar anoche de la vigilia que organiza el Centro de Ex Combatientes de Malvinas Departamento General Obligado – Segunda Generación.

De acuerdo a la agenda, a las 20 horas se iniciaba la velada patriótica “Malvinas un sentimiento”, en la Plaza San Martín de Reconquista, y a partir de las 00 horas, se efectuaba el encendido de la llama votiva y la entonación del Himno Nacional Argentino y la Canción del Veterano.

Mientras tanto, hoy Perotti encabezará el acto oficial de la Provincia de Santa Fe por el 41° aniversario de la Guerra de Malvinas - Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, en la Plaza San Martín de Reconquista a partir de la hora 10.