Brad Binder sorprendió con la KTM y en notable remontada ganó el Sprint

Por Víctor Hugo Fux



(Enviado de La Opinión a Termas de Río Hondo). - Brad Binder (KTM), no figuraba ni por asomo entre los candidatos a quedarse con la victoria en el Sprint que realizó MotoGP en el cierre de la actividad sabatina del Gran Premio Michelin de la República Argentina, en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

El sudafricano partió desde la décima novena ubicación en la grilla después de una clasificación en la que tuvo dificultades para completar una vuelta rápida, pero luego de concretar una largada espectacular, en apenas tres giros saltó a la punta, tras superar a los otros dos pilotos que llegaron a liderar en los tramos iniciales de la competencia: el español Alex Márquez (Ducati) -autor de la pole- y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha).

Una vez que se instaló en el liderazgo, Binder comenzó a establecer una buena diferencia hasta promediar la carrera, mientras el resto protagonizaba una apretadísima lucha por acceder a la posición de escolta, que terminó siendo para el italiano Marco Bezzecchi, por delante de su compatriota y compañero de equipo Luca Marini (ambos del Mooney VR46 Racing Team), para satisfacción del propietario de la estructura satélite de Ducati, el múltiple campeón Valentino Rossi.

Las 12 vueltas tuvieron un desarrollo interesante, con Morbidelli y Márquez ocupando el cuarto y quinto respectivamente, al caer la bandera ajedrezada, superando ambos al vigente campeón Francesco Bagna (Ducati Lenovo Team), quien no pudo exhibir la superioridad que le permitió quedarse con todos los puntos en juego en el reciente Gran Premio de Portugal.

No tuvieron un buen sábado las Aprilia, luego de haber establecido los dos mejores registros en las Prácticas Libres del viernes. Maverick Viñales fue séptimo, en tanto que Aleix Espargaró (los dos del Aprilia Racing), ganador en este mismo circuito en la temporada pasada, fue uno de los dos pilotos que terminó en el suelo -el otro fue Joan Mir (Repsol Honda Team)- cuando marchaba en el octavo lugar.

A la ausencia de Marc Márquez, quien llegó a nuestro país como espectador, hoy podría sumarse la de Mir, quien fue evacuado del trazado santiagueño en un helicóptero por una posible fractura de tobillo, para que el equipo baje las persianas de su box en otro fin de semana para el olvido.

Hoy, la exigencia se duplicará, en una carrera pactada a 25 vueltas en el trazado santiagueño y que tendrá a varios candidatos a quedarse con el premio mayor.

La referencia de lo ocurrido ayer debe interpretarse como relativa, pero es poco factible que se produzca una nueva sorpresa, habida cuenta que en el Sprint, al menos en esta ocasión, algunos pilotos no arriesgaron más de lo aconsejable, aunque los puntos que estuvieron en juego, debe aceptarse, tuvieron un valor agregado para quienes lograron sumarlos.

El hecho que KTM logró superar a las hasta ayer invencibles Ducati, no es un dato menor. Y así lo interpretaron los integrantes del equipo que representa a la marca austríaca, que festejaron con una altísima carga emotiva este resultado, mientras el ganador disfrutaba de la victoria aclamado por los fanáticos que lo alentaron desde las gradas en su vuelta de honor.