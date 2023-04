"Lex Luthor" necesitará tu voto

Varias generaciones han crecido bajo la amenaza del supervillano ficticio, Alexander Joseph “Lex” Luthor, quien se convertiría en el archienemigo de Superman y formaría la “Liga de la Injusticia” con el fin de apoderarse del mundo. Se trata de un genio intelectual, empresario y filántropo, enloquecido por el poder que desea: dominar el mundo para su propio beneficio.

En este año electoral aparecen muchos “Lex” en nuestras tierras, tanto locales como provinciales y nacionales, que buscarán gobernar su “mundo”, nuestro mundo y para ello se camuflarán en discursos aceptados por todos, el “buenismo”. Por ejemplo, nos hablarán de educación gratuita y claro, nadie “bueno” va a oponerse a esto, sin embargo, luego nos encontramos con paros de docentes mal pagados, contenidos que deben ser revisados, formas de evaluación que asustan y Caballos de Troya con ideologías dentro como las ESI, ya que todos estamos de acuerdo en que debe haber educación sexual, pero ella no debe ir en contra de la biología imponiendo la perspectiva de género. No nos oponemos al respeto a la diversidad, pero no podemos aprobar la imposición, el discurso único, la ofensa, la persecución, la discriminación y el asesinato, si quieren llamarlo interrupción lo hacemos, de la vida por nacer.

Aparecen también las cosas gratis, una infinidad de nuevos derechos y frases. Como la célebre “donde haya una necesidad, nace un derecho”, muy linda para pasacalle, pero se da de cabeza con la definición de economía, ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples. Si los recursos son escasos y las necesidades múltiples, nunca pueden ser todas derechos. Entre los muchos ejemplos, podemos ver el boleto educativo gratuito, que solo es gratis para los que están dentro de ese sistema, es loable que se incentive la educación, pero también un joven sin recursos que necesita visitar a su abuelo enfermo tiene el derecho bajo la misma concepción que le da origen en la necesidad de hacer una última visita. Nuestra ciudad cuenta con un centro de atención primaria para perros y gatos, desde el punto de vista del buenísmo, claro que deben ser atendidos los animalitos, pero con una mirada económica, se le cambia la realidad a los perros y gatos de la ciudad, con fondos de los ciudadanos, muchos de los cuales pagarán sus impuestos con dificultad.

Con la mirada del buenísimo vamos prohibiendo pulverizar con herbicidas, que matan malezas, a distancias establecida de manera dictatorial y no científica, complicando la producción de alimentos. En economía si disminuye la oferta, suben los precios, luego si hay menos superficie para preparar alimentos, tendremos menos cantidad de ellos. Al mismo tiempo la población entera se rocía con repelentes para insectos y se fumiga con insecticidas, que no son inocuos para las personas, dentro del radio urbano. Por supuesto que no nos oponemos a esto, y no desde el buenísimo, sino de la necesidad de proteger a la gente del dengue.

La lista de las acciones de Lex es interminable, pero vamos cerrando para no aburrir y que cada uno vaya encontrando como, Alexander Luthor y los busca votos que forman la liga de la injusticia, van con el buenísimo haciendo de las suyas. Pero para terminar y con un índice de pobreza en Argentina intolerable, le aumentan la percepción del Impuesto al Valor Agregado a los alimentos que repercute en los precios, a la vez que cambian la fórmula de actualización a los jubilados, con el principal propósito de aumentarles luego a discreción y anunciar cada incremento como logro de los gobernantes, en lugar de informar que los mismos no son tales, sino una recomposición por la inflación pasada, de la cuales son causantes.

Recuerden, Lex necesita tu voto, podés ir por él o por otra opción, que no será Superman, pero nos protejerá del buenísimo.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler