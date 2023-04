Dionisio Scarpin vuelve a sorprender: aparecen escarpines en Rafaela y en distintos lugares emblemáticos de toda la Provincia

Distintos medios de comunicación y miembros de la política santafesina se vieron sorprendidos a principios de semana por un inesperado paquete que llegó hasta sus oficinas y despachos: se trataba de una pequeña caja con un mensaje pegado en ella: “Estás buscando un símbolo de paz”. Apenas un poco de viruta y un escarpín, tal el contenido de esa particular cajita, causó una revolución mediática que rápidamente se trasladó a las redes sociales y los grupos de WhatsApp de los sorprendidos.

Mientras las cajas seguían llegando a distintos puntos previamente digitados, se pudo ver también en algunas de las ciudades más importantes de la provincia la presencia de escarpines pegados en zonas estratégicas de cada localidad, como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Municipalidad de Santa Fe. También se vieron interpelados vecinos de Venado Tuerto y también de Rafaela y Rosario, que se detenían intrigados y que hasta jugaban a encontrar dos iguales para despegar y llevar a bebés de la familia.

El ex intendente de Avellaneda irá como precandidato a gobernador dentro de la interna de Juntos Por El Cambio, donde por el momento su más claro oponente es el Ex Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a la espera de las mujeres referentes del partido que aún no han hecho público su destino, Clara García y Carolina Losada, quien ya dio algunas señales manifestando públicamente que "la candidatura de Scarpin a gobernador me parece perfecta".

De esta manera, Dionisio Scarpin, se posicionó en la carrera por liderar la Casa Gris, con un contundente mensaje de contraste, despegándose del camino de la violencia y apelando a un tono pacífico y de consenso.