Murió una beba cerca de la Casa Rosada

Una bebé de tres meses falleció durante la madrugada del viernes en las inmediaciones de Casa Rosada, según constató el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la integrante más joven de una familia en situación de calle y que pasaba las noches sobre la avenida Paseo Colón a la altura de 157, casi a la altura del Ministerio de Economía.

El cuerpo de la menor continuó en la zona hasta las 9 y fue cubierto por un gazebo color rojo instalado por la Policía de la Ciudad a la espera de los peritajes correspondientes de los médicos forenses. Según se pudo reconstruir en base a las declaraciones que la familia de la menor brindó a oficiales de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad, el hecho se produjo durante la madrugada, cuando al despertar se dieron cuenta de que la bebé presentaba dificultades para respirar, y no reaccionaba a los estímulos.

Alrededor de las 5:15 pidieron ayuda a los efectivos de la Policía Federal Argentina que custodia la Casa Rosada, quienes inmediatamente dieron aviso al SAME. La guardia de la Fuerza Federal que custodia el Palacio de Gobierno cambia a las 6:30. Al llegar la fuerza de seguridad local, la menor se encontraba en su cochecito, ya sin signos vitales. A priori, su cuerpo no presentaba signos de violencia y aún tenía leche materna en su boca, según precisaron fuentes policiales a NA.

La Fiscalía Criminal y Correccional 10, a cargo de Santiago Vismara, secretaría del Dr. Taboada, labró actas por el fallecimiento y dispuso la Unidad Criminalística Móvil y al gabinete de Psicólogos a asistir a los padres, quienes se encontraban en la Comisaría Vecinal 1 B.

El suceso se da luego de que el INDEC haya dado a conocer un nuevo informe sobre la situación social en 31 aglomerados urbanos, que indica que la pobreza afecta al 39,2% de la población: es decir, hubo un aumento de 2,7 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2022.

Además, quedó registrado que el 54,2% de los niños menores de 15 años son pobres en la Argentina, aproximadamente unos 6 millones de niños y niñas.



TOLOSA PAZ: "LA

POBREZA NOS OCUPA"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lamentó el incremento de la pobreza y afirmó que el Gobierno se hace "responsable" de la situación y "trabaja todos los días" para resolver el problema. "No lo negamos, nos hacemos responsables. La pobreza nos duele y nos ocupa, por eso trabajamos todos los días para combatirla", sostuvo la funcionaria nacional, al tiempo que expresó que la administración del Frente de Todos gestiona para "seguir de cerca el ritmo de los salarios y en el caso de los ingresos de las familias vulnerables, toda la batería de políticas públicas para que nunca estén por debajo de la inflación".

En la misma línea, la titular de la cartera social planteó que los datos difundidos por el INDEC responden al deterioro de los salarios, y aseguró que la Argentina mide la pobreza por ingreso, por eso, cada proceso inflacionario impacta sobre el indicador.

Las declaraciones de Tolosa Paz se dieron en Entre Ríos, en el marco de una serie de actividades de trabajo que compartió junto al gobernador local, Gustavo Bordet, y la vicegobernadora, María Laura Stratta.

"Tenemos que estar atentos y monitorear para aumentar la Tarjeta Alimentar y seguir muy de cerca la Asignación Universal por Hijo, que aumenta dos veces por año por Ley, pero también necesitamos ir hacia una ley que nos dé seguridad en la cobertura de la alimentación con la Tarjeta Alimentar", planteó como paliativo a la situación.