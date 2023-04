Luna y Albertengo, sobre la convocatoria a la Selección

El preseleccionado Sub-20 de las categorías de ascenso de nuestro país volverá a las prácticas en el predio ‘Lionel Andrés Messi’, que AFA posee en Ezeiza. Será el próximo lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril y con presencia rafaelina.

Sucede que en esta segunda convocatoria del 2023, la primera fue a comienzos de marzo, el DT Claudio Gugnali sí citó a jugadores de clubes del interior. En dicha nómina están Alex Luna y Gino Albertengo, futbolistas de Atlético de Rafaela.



Alex (18 años) ya tiene experiencia y paso por selecciones juveniles, incluso integró el plantel que compitió de los últimos Juegos Odesur en Paraguay (en octubre del año pasado); pero para Gino (19 años) esta será su primera vez.



“Me agarró de sorpresa, no me lo esperaba realmente, es algo único, muy lindo”, le contó a este medio Albertengo. Que sin dudas buscará “aprovechar esta oportunidad al máximo, disfrutar todo lo que se pueda porque no se si va a volver a repetirse algo así, o el tiempo que pueda pasar para que me vuelvan a convocar”. Y para cerrar, el delantero albiceleste remarcó. “Lo voy a disfrutar mucho, al máximo”.



“HAY QUE DEJAR TODO PARA

PODER ESTAR EN EL MUNDIAL”



Alex Luna, que ayer cumplió sus 19 años, ya sabe de convocatorias a seleccionados juveniles. La ‘joya’ que tiene Atlético ya suma experiencia con la celeste y blanca argentina, y ahora también lo hace con la de la ‘Crema’, donde comenzó el torneo como titular y fecha tras fecha se afianza en el equipo que conduce Ezequiel Medrán.



“Es una alegría enorme poder volver a la selección”, le contó a este medio Luna. “Es lo más grande que le puede tocar a un jugador y siendo tan joven es una alegría inmensa, me pone muy feliz”, indicó Alex.



Y en esta ocasión la convocatoria no le llegó a él solo, y sobre ello también se expresó: “Poder disfrutarlo con un compañero también va a ser algo muy lindo, único”. Y advirtió: “Tenemos que dar lo mejor, mostrarnos y dejar todo para poder estar en el mundial, hay que soñar en grande”.



Por último, y en relación a su presente en el primer equipo de Atlético, Luna manifestó: “Estoy muy contento por la oportunidad que me da el técnico, por la confianza que me brinda partido a partido. Poder mostrarme me llevó a esa nueva convocatoria, tengo que seguir así y no bajar de ese techo que es lo más alto, estar en la selección”.