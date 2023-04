Pasó Atlanta, llega Morón

Este sábado 1 de abril se disputará la tercera fecha de la zona A del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por AFA, y del cual Atlético de Rafaela es parte. En este nuevo capítulo los pibes de la ‘Crema’ estarán jugando ante Deportivo Morón, con las tres categorías mayores en Rafaela y las menores de visitante.

En la fecha pasada Atlético se enfrentó con Atlanta.

En la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli jugaron las categorías Menores, mientras que en Capital Federal lo hicieron las Mayores.

La jornada se cerró con cuatro victorias, un empate y una derrota para el Celeste, logrando una muy buena sumatoria. Los resultados fueron los siguientes:



En Rafaela



- Séptima División: Atlético 5 (Jorge Sarponti, Nazareno Zimmermann -2-, Santiago Barrera y Bruno Gualdoni) vs. Atlanta 2.

- Octava División: Atlético 3 (Diego Maciel -2- y Santino Boidi) vs. Atlanta 2.

- Novena División: Atlético 3 (Valentino Valiente, gol en contra y Denis Stracqualursi) vs. Atlanta 0.



En Atlanta



- Cuarta División: Atlanta 2 vs. Atlético 2 (Joaquín Stizza y Francesco Toldo -p-).

- Quinta División: Atlanta 0 vs. Atlético 1 (Máximo Galván).

- Sexta División: Atlanta 4 vs. Atlético 1 (Damiano Jaime).