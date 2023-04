Sobre el síndrome de Ásperger, se presentó el libro "Los más solos de la Tierra"

Con el auspicio de Escritores Rafaelinos Agrupados, AMSAFE Castellanos invitó ayer a la presentación del libro "Los más solos de la Tierra" Acerca del Síndrome de Ásperger" a cargo de su autora la abogada, escritora y sobre todo madre de un joven con este síndrome Silvia Beltrán. Diario LA OPINIÓN estuvo presente y dialogó con ella.

Luego de la bienvenida que brindó a los asistentes el delegado de AMSAFE Castellanos Adrián Oesquer, y de ser presentada por Susana Merke de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), Silvia comenzó su charla más que interesante. Y esto porque habló de su experiencia directa con este síndrome, lo que también la llevó a escribir el libro mencionado que ganó el Premio Municipal de Ensayos de la Municipalidad de Santa Fe en el año 2020.

Minutos antes de comenzar la exposición, expresó a Diario LA OPINION: "Vine a presentar mi último libro, un ensayo titulado "Los más solos de la Tierra Acerca del Síndrome de Asperger". Yo tengo un hijo con esa condición, he presentado varias veces el libro en estos tres años, y lo sigo haciendo porque me interesa mucho esta problemática. El síndrome de Asperger es una forma de autismo leve que ahora está tomando bastante estado público porque se está difundiendo. Se conoce muchísimo más todo lo que tiene que ver con la falta de inclusión, y los problemas con los que se tienen que enfrentar los familiares de los chicos que tienen este tipo de problemática a la hora de tener que mandarlos al colegio, y de integrarlos socialmente. Este ensayo que presento tiene que ver con todo eso a partir de la relación con la mamá, porque yo lo he escrito no echando mano a cuestiones científicas y académicas, sino desde una experiencia personal". Al ser preguntada por la diferencia entre autismo y el síndrome de Asperger, explicó que el primer espectro contiene al segundo, siendo el síndrome una forma de autismo suave. "Es una discapacidad social, es un trastorno del desarrollo", aclaró.

Nos comentó también que en la primera edición se publicaron 500 ejemplares, y que entre donaciones y ventas ya no quedan más, por lo que a través de su propia editorial 400 Golpes se editaron más, y que está en sus planes exportarlo a otros países en formato digital.

Una de las cuestiones que expresó luego en la presentación, fue que estos chicos suelen ser muy inteligentes, poco comunicativos, algo torpes, y a veces generadores de conflictos. "Salió la moda de que no los tenemos que exponer o estigmatizar, cuando nosotros lo que queremos es que los conozcan para que los ayuden, de eso se trata. Yo voy a seguir escribiendo más novelas, mas artículos, pero "Los más solos de la Tierra" va a ser siempre un trabajo tan especial para mí porque he puesto mi alma, es una vivencia difícil de transmitir y la literatura fue un canal. El hecho de que fue premiado me ha permitido pasar esta barrera y presentarlo como tal".

En cuanto a las dificultades que tuvo al criar a su hijo, Beltrán comentó: "Yo tenía la idea de que si yo pagaba lo iban a aceptar, pero tuve experiencias muy nefastas en las escuelas. Tampoco en las escuelas del Estado, un poco más humildes, lo querían aceptar. En algunas no lo querían en nombre de Dios, y en otras no lo querían en nombre del Estado. Siempre había que trabajar para él. Siempre había que aceptar una diferencia".