Aleix Espargaró encabezó el doblete de Aprilia en las prácticas de MotoGP

Por Víctor Hugo Fux (Enviado de La Opinión a Termas de Río Hondo). - El tan esperado comienzo de la actividad en pista tuvo a la llovizna como protagonista en la Práctica Libre de Moto3. A esa altura de la mañana, se plantearon lógicos interrogantes acerca de lo que ocurriría con el tiempo en el resto de la jornada. Pero las dudas se disiparon luego de concluida esta tanda inicial y los coincidentes pronósticos extendidos no anunciaban nuevas precipitaciones para el resto del viernes sobre el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Tras completarse las sesiones preliminares en horario matutino, todo quedó dispuesto para que, superado el mediodía, se realicen las segundas y definitivas tandas de prácticas.

Esta jornada que permitió extraer las primeras e interesantes conclusiones sobre el rendimiento de quienes se perfilan como grandes protagonistas de un fin de semana que tiene reservadas las clasificaciones y el Sprint de MotoGP para este sábado, en la continuidad del Gran Premio Michelin de la República Argentina, como prólogo de las tres carreras que se llevarán a cabo mañana, para bajarle el telón a la segunda fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Luego que Maverick Viñales se quede con el mejor registro en la Práctica 1, seguido por su compañero Aleix Espargaró, quienes comparten el Aprilia Racing, en la segunda tanda se invirtieron las posiciones entre los españoles, para que la marca italiana cierre el viernes en lo más alto.

Fue justamente Aleix el que consiguió la vuelta rápida, luego de una instancia que en diferentes momentos tuvo al frente a los españoles Viñales y Jorge Martín (Prima Pramac Racing) y a los italianos Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), antes que el ganador del año pasado en el escenario santiagueño aparezca en el último segmento para encabezar la tabla.

Quedó claro, por segundo fin de semana consecutivo, al menos por ahora, que Ducati y Aprilia -o Aprilia y Ducati, como sucedió esta vez- son los que se muestran con una mejor prestación en este primer tramo de un campeonato que las tiene como indiscutidas dominadoras a las dos casas italianas que compiten en la categoría "reina".

Volvieron a decepcionar el Honda Repsol Team -que presenta solamente al español Joan Mir, aunque su compatriota Marc Márquez, ausente por lesión, estuvo en los boxes- y el Monster Energy Yamaha, con el italiano Franco Morbidelli por delante del francés Fabio Quartararo.

En Moto2, el japonés Ayumi Sasaki (Husqvarna) fue el más veloz en las dos sesiones, exhibiendo un sólido rendimiento, para superar al brasileño Diogo Moreira por 186 milésimas y el español Jaume Masiá (Honda) por 243. Tras quedarse con lo mejor en la primera salida, con la pista húmeda en los minutos iniciales, el nipón bajó su registro en la tanda complementaria, aprovechando un piso con mayor grip.

A continuación, en Moto3, la primera referencia fue el español Manuel González (Correos Prepago Yamaha VR46), pero con ese tiempo ni siquiera pudo meterse entre los 10 en la segunda práctica, que lo vio ocupando la ubicación de privilegio al italiano Tony Arbolino, el checo Filip Salac y el español Pedro Acosta (todos con Kalex).



LOS RESULTADOS

Al cabo de las dos prácticas de la primera jornada, las principales ubicaciones quedaron ordenadas de la siguiente manera:



Moto GP (combinada): 1° Aleix Espargaró (Aprilia Racing), en 1m38s518; 2° Maverick Viñales (Aprilia Racing) a 162 milésimas; 3° Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) a 249; 4° Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) a 315; 5° Johann Zarco (Prima Pramac Racing) a 391; 6° Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) a 426; 7° Jorge Martín (Prima Pramac Racing) a 488; 8° Takaaki Nakagami (LCR Honda Demitsu) a 553; 9° Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) a 562 y 10° Alex Rins (LCR Honda Demitsu) a 599.



Moto2 (combinada): 1° Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), en 1m43s182; 2° Filip Salac (QJ Motor Gresini Moto2) a 66 milésimas; 3° Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 80; 4° Jake Dixon (Solunion GASGAS Aspar Team) a 121; 5° Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) a 126; 6° Aron Canet (Pons Wegow Los 40) a 154; 7° Sam Lowes (Elf Mac VDS Racing Team) a 233; 8° Fermín Aldeguer (CAG Speed Up) a 268; 9° Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) a 436 y 10° Alonso López (CAG Speed Up) a 472.



Moto3 (combinada): 1° Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intactc GP), en 1m48s597; 2° Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) a 186 milésimas; 3° Jaume Masiá (Leopard Racing) a 243; 4° Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) a 593; 5° Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) a 783; 6° Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) a 832; 7° Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) a 885; 8° David Alonso (Autosolar GASGAS Aspar Team) a 924; 9° Scott Ogden (Visiontrack Racing Team) a 960 y 10° Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech 3) a 963.