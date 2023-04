Extensa sesión con marcadas rispideces y la decisión de convocar al Intendente

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un horario atípico, ayer, el Concejo Municipal desarrolló una extensa sesión ordinaria.

En la oportunidad la concejal María Alejandra Bougnon de Porporatto al comienzo del encuentro hizo una evocación de lo que significó la conflagración bélica por nuestra tierras irredentas.

A continuación se dieron una serie de manifestaciones que pusieron de relieve el sentido malestar que evidencian los ediles al ser agredidos por acciones del cuerpo, por una agrupación política.

El hecho se generó ante la decisión del cuerpo de llevar a cabo sesiones extraordinarias en dos barrios de la ciudad para analizar, junto a los vecinos, las propuestas emanadas del Ejecutivo para tratar de lograr un ordenamiento vial, con el cambio en la circulación de diversas calles en seis barrios sunchalenses.

Ante esta situación el Ateneo Sunchales difundió un comunicado de prensa- no fue entregado a esta Agencia- denostando esta decisión, al respecto se refirieron los concejales Santiago Dobler, repudiando las palabras desconociendo las facultades de uno de los poderes democráticos.

En el mismo sentido se manifestó Horacio Bertoglio.

Pablo Ghiano hizo uso de la palabra justificando el accionar del grupo.

Por su parte Carolina Gisuti sostuvo que la actividad es netamente institucional, nadie se arrogó cuestiones personales, y enfatizó que la difusión de ese comunicado es grave porque ese espacio político está liderado por quien hoy gobierna la ciudad.

Por otra parte remarcó que están gratamente sorprendidos por el interés de participar manifestado por los vecinos y recordó que el 4 estarán a las 19 en la vecinal de barrio Villa del Parque para seguir analizando el tema, además señaló la presencia de funcionarios del Ejecutivo en la extraordinaria del 28, considerando que "lo que indica que no estamos tan errados".

Fue analizado luego un proyecto de Ordenanza que fue fundamentado, con gran despliegue de detalles por Carolina Giusti, quien en una extensa exposición,hizo una delicada situación en la que está inmersa la Municipalidad ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, y que negaría la existencia de transparencia en el Municipio local, ya que falta la rendición de cuentas de fondos, no reintegrables, que asciende a más de 10 millones de pesos y requirió explicaciones del Intendente y sus funcionarios.

La presidente del cuepro hizo conocer detalles del proyecto de ordenanza, pidiendo que el Intendente ofrezca las explicaciones pertinentes, propuso la constitución en comisión, y seguidamente se dio lectura al despacho, para que el mandatario y los funcionarios que correspondan concurran personalmente a la próxima sesión del Concejo Municipal, quedando aprobado el proyecto.

Tras ellos, los ediles hicieron diversas consideraciones, Santiago Dobler enfatizó que son fondos no reintegrables que hay que presentar comprobantes para justificar su utilización, ¿qué ocurrió?, se preguntó el edil de Juntos por el Cambio.

Andrea Ochat remarcó que esta situación "no podemos dejársela a la próxima gestión, tiene que resolverse a la brevedad, y que los responsables se hagan cargo de la situación".

María Alejandra Bougnon de Porporatto acompañó palabras de Ochat, y consideró es importante seguir indagando y se cumpla con las normas.

Horacio Bertoglio también avaló lo expresado por sus pares



Creación de un barrio



Tras la fundamentación ofrecida por Pablo Ghiano fue aprobado un proyecto de Ordenanza elevado por Departamento Ejecutivo Municipal. Crea el barrio Malvinas Argentinas y modifica los límites territoriales de otros barrios de la ciudad. Se trata del décimo barrio sunchalense, cuyos límites son Cañada Sunchales, Ruta 34 y Teresa de Calcuta, Calle Güemes.

El encuentro se prolongó hasta casi las 16 con el tratamiento de numerosos proyectos, cuyos detalles ofreceremos en próximas edicionees.