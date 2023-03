Quienes ingresen a la moratoria previsional no podrán comprar dólares

El Directorio del Banco Central (BCRA) comunicó ayer la decisión de restringir el acceso a la dolarización, directa o indirecta, a todas aquellas personas que se acojan a la nueva moratoria previsional. De esta forma, se suma un nuevo grupo a los que tiene vedado el acceso al dólar ya sea por el canal de compra directa del dólar ahorro o por la vía del dólar vía MEP o contado con liquidación.

"El Directorio del Banco Central de la República Argentina incluyó a las personas en condiciones de acogerse al plan de pago de deuda previsional dispuesto por la Ley 27705, en la medida que se presenten a requerirlo, u otro plan de regularización de deuda previsional, hasta tanto hayan cancelado la deuda, entre las personas beneficiarias de subsidios del Estado que tienen restringida la dolarización directa o indirecta, vía mercado de valores, de sus excedentes económicos", indicaron desde el BCRA.

Esta restricción se suma a otra de las condiciones fijada por la Comunicación "A" 7105 de 2020 del BCRA, que no considera admisible el cupo para quién "sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social".



¿QUIÉNES NO PUEDEN

ACCEDER AL DÓLAR AHORRO?

Mes a mes las limitaciones se van modificando y al listado de restricciones oficiales se le suma también las que los propios bancos suelen poner.

Generalmente se pone el requisito de ingreso mínimo comprobable de dos salarios mínimo vital y móvil, lo que hoy con el último aumento oficializado el martes está en el orden de los $ 123.906,00. Pero los bancos tienen la potestad de subir ese requisito a un valor mayor.

Según las normativas vigentes, no pueden acceder las siguientes personas:

Aquellos que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días.

Quienes cobraron salarios a través de la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).

Los beneficiarios de planes sociales, incluida la AUH.

Los Contribuyentes monotributistas que hayan solicitado créditos a tasa subsidiada, ni los dueños de pymes que hayan recibido los créditos con tasas subsidiadas al 24%.

Los Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes gastaron con tarjeta el cupo de u$s 200, tanto en compras al exterior como servicios como Netflix o Spotify en dólares.

Quienes tengan planes de pago a 12 meses por refinanciaciones con tarjeta de crédito.

Los que refinanciaron créditos personales, prendarios o hipotecarios con los bancos.

Las Personas que cobraron el Refuerzo de Ingresos.

Los que solicitaron mantener el subsidio a la Luz, Agua y Gas,.

Los que no tengan ingresos declarados – En este caso los bancos hacen el control por cuestiones de lavado de activos.



CHEQUEAR HABILITACIÓN

¿Cómo chequear si estoy habilitado a la compra de dólar ahorro? Para acceder a la compra del dólar ahorro, siempre que no estén dentro del grupo detallado anteriormente, podrán verificar la habilitación por medio de la Certificación Negativa de ANSES, comprobante que tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa.