La oposición cruzó al Gobierno por la situación de crisis social

Tras un nuevo dato de pobreza, que afecta al 39,2% de la población, la oposición salió al cruce del Gobierno con fuertes críticas de los principales referentes de los espacios. El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó el momento y envió un mensaje en clave electoral desde su cuenta de Twitter: "39,2% de los argentinos son pobres. Esto es urgente y lo vamos a cambiar".

La diputada María Eugenia Vidal repudió el dato y agregó: "¿Saben qué es lo peor? Que este dato nace viejo. La situación en 2023 es más grave todavía. Alcanza con ver el aumento de la canasta básica: 16,1% la Canasta Básica Total y 19,8% la Canasta Básica Alimentaria. Y solo van tres meses del año".

En la misma línea, la ex gobernadora vinculó la nueva cifra de pobreza con la inflación: "Ocurre algo inédito: que creciendo la actividad también crezca la pobreza. La explicación a esto es clara: MÁS DE 100 % DE INFLACIÓN".

Por su parte, el senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpin, expresó que "detrás de estos números hay millones de argentinos. Es urgente que el gobierno deje de mirarse el ombligo y mire a los ojos a esas personas que no tienen comida para llevar a sus mesas". "Todos juntos y convencidos por lograr igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y la educación; es la forma de avanzar hacia un futuro que incluya a todos", agregó.

El líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, lo calificó como un "genocidio económico y social": "El plan deliberado de empobrecernos para luego hacernos esclavos de un plan social, le está saliendo perfecto al kirchnerismo, un verdadero fenómeno de genocidio económico y social".

La izquierda, por su parte, salió al cruce con dos de sus exponentes más reconocidos: Nicolás del Caño y Myriam Bregman. El diputado apuntó contra la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.

"Mientras hunden a millones en la pobreza, siguen beneficiando a los grandes grupos empresarios, los especuladores financieros y pagando la deuda fraudulenta al FMI. El resultado de la gestión Massa que tanto elogia el Kirchnerismo", argumentó.

La diputada Bregman acompañó la línea de su compañero de bancada: "Los datos de pobreza son ofensivos. Lo que ganaron las grandes corporaciones con este gobierno, también. No todos se hunden con el Frente de Todos". (NA)