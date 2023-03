¿Un barzonismo argentino?

Por Roberto F. Bertossi*



En Argentina, particularmente en su geografía más afectada por el fenómeno climático “La Niña”; una de las inclemencias ecológicas que ya perjudicó durante tres años consecutivos a nuestro país -especialmente al sector agrícola, ganadero o agroalimentario en general- exponiéndole ferozmente a sufrir una de las peores sequías de la historia con agudos déficits hídricos, pérdida de puestos de trabajo, cosechas finas y gruesas, cabezas de ganado, etc.; resumidamente nos podría estar sugiriendo recurrir a herramientas otrora similares a las del barzonismo mexicano.

Baste para ello con señalar que, solamente en las zonas núcleo de Santa Fe o Córdoba, ya se declaró la Emergencia y/o desastre agropecuario en tanto disposiciones similares alcanzan o se despacharon para otras provincias gravemente afectadas, vg. Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Tucumán y Santa Cruz.

Frente a este sombrío panorama rural, un tratamiento oficial, privado y mixto excepcional (vg., suspendiendo intimaciones, embargos y ejecuciones, etcéteras.) de la cuestión tributaria, crediticia-financiera de los productores afectados, será decisivo.

En efecto, ante tanta adversidad climática, la cicatrización económica definitiva en el sector agrario podría concluir con más perdedores, menos jugadores y menos productores. Algunos podrían salirse voluntariamente, otros forzosamente o reducirse lo mínimo posible.

Con relación al abordaje especifico del comportamiento bancario, mal podríamos prescindir de un antecedente invalorable de inconmensurable servicio vg., para el sector cooperativo. Hablamos de la Ley 11.380/26 que institucionalizó préstamos especiales y exención de impuestos.

Según su artículo 1º, se ordenó al Banco de la Nación Argentina, para hacer préstamos especiales, con o sin amortización y a plazo mayor de los seis meses que fija el reglamento vigente, a las cooperativas.

En su artículo 2º, se autorizó también al Banco Hipotecario Nacional para:

1º.- Acordar dentro de las prescripciones de su ley orgánica, préstamos a las cooperativas, para construir depósitos, graneros, elevadores, instalaciones de industria lechera y otras que tengan por objeto la industrialización de las materias primas de producción nacional. 2º.- Acordarles asimismo préstamos para la compra de campos o terrenos, destinados a ser entregados en propiedad a los asociados, en lotes, para formar en ellos chacras y granjas y para la construcción de la casa-habitación.

Conforme al artículo 3º, los préstamos a que se refiere el artículo anterior, podían acordarse hasta el 80% del valor de tasación y el banco podrá retener un tanto por ciento para entregarlo cuando estén construidos las obras afectadas, etc.

Con similitudes, matices y diferencias, a partir del Grito de Alcorta, nuestra sugerencia proactiva de un barzonismo argentino, básicamente consiste en lo siguiente:

El Barzón nace en 1993 en el campo mexicano, debido a la inconformidad por los embargos, remates y desalojos que los productores agropecuarios estaban sufriendo de manera cotidiana al no poder pagar las altas tasas de interés que les cobraban por sus créditos; ya en 1994 con la crisis financiera, el movimiento del Barzón estaba en todo el país, reflejando la crisis de un Sistema Económico que estaba afectando a los Sectores productivos del campo y la ciudad.

¿Quiénes formaron al Barzón? La unión y organización de chacareros, pymes, peones rurales, tamberos y todo afectado en su economía agraria, con la incertidumbre de perder su parcela, su maquinaría, su casa, sus negocios, dieron vida a este gran movimiento rural reivindicativo.

¿Cuál ha sido la lucha del Barzón? Así, mexicanas y mexicanos que entonces habían caído en cartera vencida producto de la crisis económica, dieron una fuerte e importante lucha, logrando salvar el patrimonio familiar, con la negociación de la cartera vencida.

Caracterizó al Barzón, denunciar el abuso de entidades financieras y la falta de apoyo directo a los deudores, por parte de las autoridades que regulan el Sistema Financiero en México. El enérgico rechazo a la creación en 1990 del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) creado en 1990 para cubrir a los bancos en caso de que existiera una crisis que los pusiera en riesgo y a la aprobación del anatocismo o recapitalización de los intereses de una cantidad prestada; son sólo algunos ejemplos de sus loables objetivos.

Concomitantemente, el Barzón también dirigió sus objetivos y acciones por la reactivación del campo, el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores y el beneficio de los consumidores mexicanos. La defensa del patrimonio de las familias mexicanas sigue siendo eje esencial de sus acciones.

El Barzón consistía en una organización plural e incluyente, comprometida social y políticamente en la lucha por la equidad social y económica, el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos, de la tierra, del territorio, así como del patrimonio familiar y social; la preservación del medio ambiente y los recursos naturales para revertir los efectos del cambio climático.

Asimismo, destacó al Barzón su impulso a la producción agropecuaria libre de transgénicos, y el ordenamiento del mercado agroalimentario que garantizaran la soberanía y seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible en las comunidades rurales tanto como propuestas alternativas sustentables que generen políticas públicas, que lleven a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas en el campo y en la ciudad.

Esta construcción de un movimiento social de base rural y con alcance nacional, incidió definitivamente en la modificación de la política económica para revertir de manera sostenible los niveles de pobreza en el país, el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales promoviendo la defensa de los derechos y deberes humanos.

Para ello se propuso:

-Construir un movimiento social que incida en una reorientación presupuestaria de los recursos públicos para incentivar a los pequeños y medianos productores del campo argentino.

-Generar una propuesta alternativa de planeación de las actividades productivas que contemplen aspectos sustentables.

-Generar e impulsar una propuesta para el ordenamiento del mercado agroalimentario que garantice precio justo al productor y consumidor, en clara oposición a los monopolios, oligopolios o Grupos imperantes en materia alimentaria.

-Organizar, promover, defender e impulsar la agricultura de autoconsumo.

-Vinculación con diversos actores en el plano nacional e internacional en materia de cambio climático.

-Impulsar una nueva visión del campo como proveedor de servicios ambientales.

-Difundir la importancia del sector solidario civil de la economía.

-Impulsar y respaldar proyectos políticos que emanen del Barzón.

-Contribuir al fortalecimiento y defensa de los usuarios de servicios financieros en y promover de la cultura y acceso al financiamiento al sector rural y urbano.

Finalmente, resulta injusto e involutivamente inadmisible que por desastrosas causas ajenas, puedan recaer obligaciones sobre el que de suyo no las tiene; concreta y específicamente cada uno de los productores o pymes agrícolas y ganaderos perjudicados por La Niña en general.



(*) Experto en Cooperativismo de la Coneau.