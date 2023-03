Ulieldin planteó a Brilloni problemas de seguridad

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó este jueves media sanción al dictamen de mayoría del Mensaje N° 5019 enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se declara la Emergencia en Seguridad Pública, del Servicio Penitenciario y de la Asistencia pos Penitenciaria hasta el 31 de diciembre de 2023.

El proyecto, aprobado durante la sesión que presidió la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar la emergencia en el año 2024, por idéntico plazo al que mantuvo su vigencia durante el año 2023. Ahora fue girado a la Cámara de Diputados donde se espera se realicen modificaciones.

Por otra parte, la diputada provincial Lorena Ulieldin se reunió el miércoles en Santa Fe con el ministro de Seguridad provincial Claudio Brilloni. El encuentro fue en el marco de lo acordado en la reunión del Comité por Seguridad del Departamento San Martín, donde la legisladora pudo transmitirle las preocupaciones compartidas.

En este sentido, el ministro se comprometió a participar del próximo encuentro del comité departamental que tendrá lugar a fines de abril, lo que es muy bien valorado por la legisladora.

Tras la reunión, la diputada Ulieldin indicó: "Le planteamos fundamentalmente la falta de personal policial en nuestras localidades y el envío de policías a otras ciudades, un problema que reconoció por la situación en Rosario, pero que se está normalizando informó el Ministro".

En cuanto a la falta de chalecos para los policías del Departamento que no pueden hacer su trabajo por no contar con este implemento de seguridad, Brilloni informó que se enviarán a la brevedad para que empiecen a trabajar.

Otro de los temas planteados fueron los centros territoriales de denuncia. "Ante el planteo de la necesidad de contar con la puesta en marcha en los 3 municipios del departamento San Martín, el ministro explicó que se viene avanzando en la puesta en funcionamiento del CTD de San Jorge y se comprometió a avanzar en las gestiones para habilitar un centro de Denuncias en la ciudad de El Trébol". También conversaron sobre del incremento de los delitos, principalmente de estafas virtuales, cuestiones que indicó se están trabajando con la incorporación de tecnologías para la investigaciones de los ciberdelitos.

Por último, Ulieldin le planteó su preocupación por la superpoblación de la alcaidía de la Jefatura de Policía ubicada en Sastre, ya que el personal policial debe estar abocado al cuidado de los detenidos y no a la prevención y al cuidado de los habitantes. En este sentido dijo que se trata de un problema complejo y que es necesario trabajar en conjunto para encontrar una solución.