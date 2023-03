El Concejo autorizó al Ejecutivo para efectuar la compra directa de vehículos

En poco más de dos horas de sesión, el Concejo Municipal trató y aprobó una decena de proyectos que habían recibido despacho de comisión entre el lunes y el miércoles, en el marco de debates en el que no faltaron contrapuntos entre oficialistas y opositores. El Ejecutivo logró que se apruebe el proyecto de ordenanza que le permitirá adquirir en forma directa maquinarias y rodados para garantizar la prestación de los servicios municipales pero también para mejorar las condiciones laborales de su personal, teniendo en cuenta el marcado deterioro de su parque automotor que valió una denuncia desde el SEOM.

El pedido de informes sobre la emergencia vial que rigen en la ciudad desde agosto pasado -el Concejo había aprobado una ordenanza específica a pedido del Ejecutivo- fue uno de los proyectos que generó varios pases de factura. A través de la minuta de comunicación, los concejales del bloque Juntos por el Cambio (JxC) solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde los informes correspondientes de los resultados obtenidos a partir de su aplicación.

Al respecto, el concejal Ceferino Mondino (PRO-JxC) fue muy crítico a la política de tránsito del Municipio y en especial a la Secretaría de Gobierno y Participación. "Han pasado seis meses desde que fue aprobada la emergencia vial. Me hubiese gustado que haya pasado el tiempo y estemos en otra condición. Nunca nos trajeron un plan de acción. Acá lo que faltan son las políticas públicas que son las que se sostienen en el tiempo, no las políticas partidarias. El 25 de agosto decíamos, cuando se votó la emergencia vial, que muchos problemas se solucionan con un Estado eficiente y responsable. Analizábamos que los accidentes no solo tienen que ver con las inversiones, sino que es un mix entre acciones, construcciones y cuestiones estructurales. Y también decíamos que la potestad es del Estado local, entendiendo que este Ejecutivo no es el primer año que está. En ese momento le pedimos que nos traigan el plan de acción de cómo se iba a invertir, qué se iba a hacer. Es doloroso hablar de esto porque mientras nosotros lo conversamos hay gente que se lastima y que la pasa mal. Vamos a levantar la vara. Hay que hacer un plan integral. Un accidente no es una persona, mínimo son dos. Decimos que nos traigan el plan de acción, que sean eficientes. Lo único que encontré es el programa Quien Pierde, y ya tengo la respuesta: todos los rafaelinos sabemos quienes perdemos”, planteó Mondino.

A lo que el concejal Leonardo Viotti agregó: “Necesitamos más tecnología, más controles, un semáforo en Geuna y Maggi. Lo que falta es decisión política. Se hace poco y el Intendente (Luis Castellano) es el responsable; si el Intendente no toma la decisión política poco se puede lograr".

Luego de escuchar a la oposición, el concejal del Frente Juntos Juan Senn ensayó una tibia respuesta y pidió a la oposición que aporte a la gestión del tránsito. “Está claro que lo que se hace no es suficiente, hay que hacer más, pero también propongo que si alguien tiene un plan que lo podamos también votar en este Concejo. Evidentemente no se está solucionando el problema de fondo, hay políticas públicas que se llevan adelante como el uso del casco, el cinturón, los controles evidentemente tampoco son suficientes. Si hay algo más que se pueda hacer y no se esté haciendo ahora, hagámoslo”, propuso.

Lisandro Mársico, del Frente Progresista, salió a responder al señalar que “si hay algo que salió de acá fueron proyectos, pero no hubo decisión política, es el intendente Municipal el responsable, tiene que haber controles sostenidos”.



COMPRA DIRECTA

En cuanto al proyecto de ordenanza de compra directa de herramientas y rodados, fue aprobado por todos los concejales aunque también hubo críticas desde la oposición por la falta de inversión del Ejecutivo en los lugares de trabajo del personal municipal y en el parque automotor para que cumplan con eficiencia la prestación de los distintos servicios que brinda el Estado local.

La iniciativa autoriza "al Departamento Ejecutivo Municipal, por el término de un año a partir de la sanción de la presente ordenanza, a la compra directa de maquinarias y rodados, para continuar con el plan de modernización de flota de la Municipalidad de Rafaela”.

La concejal oficialista, Brenda Vimo, explicó que “es importante la planificación y también el diagnóstico, sabiendo qué hay y qué no hay, creo que en este reclamo uno de los grandes ejes es de la seguridad de los empleados. Hoy podemos hacernos cargo y acompañar esta modernización de rodados de nuestra Municipalidad. Había una deficiencia de nuestro rol en esto que era conocer cuál era el diagnóstico de lo que estaba pasando. Creo que es importante que nosotros sepamos que hay, qué se tiene que comprar, qué se tiene que arreglar".

"Que hoy estén las representantes del SEOM en este recinto habla de la convicción de buscar la dignidad del trabajador. Nosotros como concejales acompañamos claramente porque entendemos que es nuestro rol cuidar a los empleados, y que cuando uno cuida a los empleados también está cuidando la ciudad. Por eso digo la importancia de cada uno de los sectores. Hoy tenemos el diagnóstico y la planificación. Es un aporte para la dignidad de los trabajadores”, agregó Vimo.

Al respecto, Viotti expresó: “La denuncia del sindicato que se ha dado en las últimas semanas, viene a complementar un trabajo que también desde el Concejo venimos realizando al alertar sobre las malas condiciones de trabajo en muchos lugares del Municipio. Tenemos que escuchar a los empleados. Y de todo ese trabajo que vinimos realizando el primer paso es esta ordenanza para trabajar concretamente en la mejora de todo el equipamiento municipal, de toda la flota, porque esta herramienta le va a permitir al Ejecutivo adquirir de manera más rápida y dinámica los distintos equipamientos que ahora son necesarios debido a la falta de inversión y planificación en los últimos años. Llegamos a esta situación porque no se han realizado las inversiones y las condiciones en las que trabajan los empleados municipales están lejos de ser las ideales. Acá está el Concejo una vez más dando las herramientas para hacer frente a las problemáticas que hay en el Municipio".

Asimismo, Viotti consideró que "Rafaela necesita un Municipio que recupere lo que no se hizo en todos estos años, moderno, en donde los empleados tengan las condiciones mínimas de trabajo para poder hacer su labor de manera segura. Vamos a seguir brindando las herramientas y controlar, que es parte de nuestro rol también, teniendo siempre en cuenta que lo primero son los empleados para poder brindar los servicios en la cantidad y calidad que los rafaelinos se merecen”.

Otro de los proyectos relacionados al tema seguridad vial, fue el que propuso el concejal Mársico, referido a la intensificación de los controles de tránsito en calle Geuna. “Vecinos de la zona han manifestado la necesidad de intensificar los controles. En horas de la noche hay motos sin casco, sin luces y a altas velocidades. Son arterias claves. Estoy hablando de Geuna y Ciudad de Esperanza. Lo piden los vecinos porque genera peligrosidad para los que no cumplen con las normas. Hace poco tuvimos que lamentar un fallecimiento. Hay mucha imprudencia y hay gente que no le importa su vida ni la de los demás. Por eso necesitamos un Estado fuerte y presente. Ojalá que este año no tengamos que lamentar las cifras del año pasado", afirmó.

A esto, Viotti planteó que “es un sector de la ciudad que se ha consolidado mucho pero el Estado viene muy lerdo con las acciones que hay que desarrollar para poder acompañar este crecimiento, la intervención en la avenida Italia generó que otras arterias se vean dificultadas en el cambio y en particular la calle Geuna ha absorbido mucho tránsito que antes tenía la Av. Italia. Por eso necesitamos el plan integral que nos dijeron que iba a haber en ese sector porque las soluciones a medias trasladan el problema a otros lados. Hay que generar más infraestructura, más controles y el Estado tiene que estar presente en esos lugares”.

Otro proyecto es el del terreno destinado al uso de un Banco de Alimentos, en el que se establece “que la Asociación Civil Iniciativa Solidaria solicitó la cesión en comodato de una parte del inmueble municipal ubicado en el Plan Arraigo en la Concesión 187, que será destinado a la construcción de un Banco de Alimentos. Al respecto, el concejal impulsor del mismo Martín Racca dijo: “Hoy es un día en donde algunas personas van a estar contentas, que son los de la Asociación Civil Iniciativa Solidaria. A la hora de distribuir alimentos de algunas empresas que no podían por algunos motivos comercializar pero que sí estaban en condiciones de ser consumidos, se generaba un cuello de botella. Creo que el trabajo que hace la Asociación Civil Iniciativa Solidaria va a generar un ordenamiento de este tipo de actividades. A nosotros se nos solicita la autorización de un comodato para la instalación de un galpón que funcione como depósito de alimentos que aparezcan así o de otra manera. Esto no termina acá. Si bien cumplimos con el pedido ahora empieza otro desafío, que aparte del terreno tengan la construcción que la institución necesita".

Por último, se aprobó el proyecto que pide reparar la iluminación en el Parque Balneario. Con respecto a este último, el concejal Miguel Destéfanis expresó que "un lugar tan lindo como es el Parque Balneario en el que la gente se junta a pasar un buen momento con amigos y familia, a comer un asado, está a media luz o a oscuras, además puede ocurrir un accidente y hay inseguridad”.