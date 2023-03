Arrancó la Liga Profesional

Anoche se puso en marcha la fecha 9 de la Liga Profesional con dos encuentros. En primer turno, Defensa y Vélez igualaron 0 a 0; luego, Argentinos derrotó 3-0 a Godoy Cruz en el Diego Armando Maradona. Los goles para la victoria del Bicho fueron anotados por MacAllister (51m), Avalos (71m) y Salvareschi, e/c (90m).



JUEGAN HOY. 19hs Central vs Gimnasia LP, 19hs Estudiantes LP vs Newells, 21.30hs River vs Unión.