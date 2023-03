El Mundial Sub20 se jugará en Argentina

FIFA bajó a Indonesia y Argentina, con Chiqui Tapia a la cabeza, se movió casi tan rápido como la contra de la Selección a Francia en la final del Mundial de Qatar, el 2-0 de Di María. Con esa velocidad, precisión y eficacia, el presidente de AFA aceleró, se reunió con Gianni Infantino, aprovechando que fue invitado al Congreso de Conmebol, y lo convenció para que el Mundial Sub 20 se juegue en nuestro país. Solo falta que lo hagan oficial.

El encuentro entre el mandamás de FIFA y el de AFA se dio en en la previa al 76° Congreso Ordinario de la Conmebol. Fue en Asunción y con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana, como tercera parte de la decisión. Es que la Conmebol ayudaría con la logística, ya que la Copa se debe jugar dentro de 50 días: arrancaría el 20 de mayo.

Luego de bajar a Indonesia por cuestiones extradeportivas (no querían compartir el grupo del Mundial con Israel), Argentina se movió para ganarle la pulseada a otros competidores (por ejemplo, Marruecos, otro país que quería organizar la Copa). Desde la AFA vieron la oportunidad doble: traer un torneo de elite al país y que lo pueda jugar la Selección Sub 20, quien no logró el boleto en el Sudamericano.

El sorteo de la Copa del Mundo está pensado para el 20 de abril en Zurich, sin embargo la AFA pediría que se realice en Argentina, lo antes posible. Para que todo sea oficial, debe ser aprobado por el Bureaud del Consejo de FIFA, mismo que integran los seis presidentes de Confederaciones.