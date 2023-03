Luego de expresarse los protagonistas hoy dará comienzo la acción de MotoGP

Por Víctor Hugo Fux



(Enviado de LA OPINIÓN a Termas de Río Hondo). - Cuatro protagonistas del Gran Premio Michelin de la República Argentina, expresaron sus sensaciones en la previa del inicio de la actividad en pista en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Francesco Bagnaia (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia), Marco Bezzecchi (Ducati) y Jack Miller (KTM), se mostraron confiados en lograr un resultado satisfactorio este fin de semana.

Bagnaia, el actual campeón, empezó a con paso firme una temporada en la que asoma como favorito. "Lo de Portugal fue muy positivo para todo el equipo; logramos ganar el Sprint y la carrera, para sumar todos los puntos", señaló "Pecco".

El número 1 de la casa de Borgo Panigale sostuvo que "en Argentina serán varios los candidatos a la victoria, porque no solamente lo demostraron en el arranque este año y en la última visita que realizamos a Termas".

Viñales no pudo disimular su satisfacción por el nivel que tuvo en la primera fecha y se ilusiona con repetir en nuestro país. "Aprilia está en un excelente nivel, y no tengo dudas que vamos a luchar por la victoria en este circuito, donde Aleix (Espargaró) ganó el año pasado".

El español fue el único que en algunos pasajes le discutió el triunfo a Bagnaia en Portimao, gracias a "un muy bien rendimiento, que esperamos sostener durante una temporada que será muy competitiva, aunque todos somos conscientes que Ducati está un pasito adelante".

Por su parte, Bezzecchi aseguró que "después de la fecha de la semana pasada estamos motivados, porque sabemos que podemos luchar bien adelante; fue fundamental el ritmo, que nos permitió llegar al final con un rendimiento óptimo en un circuito muy exigente".

Finalmente, el australiano Miller ratificó lo que había señalado luego de los test de pretemporada: "KTM pegó un salto muy grande y hoy podemos dar pelea contra los mejores; ya lo hicimos el fin de semana en Portugal y espero que podamos repetir en Argentina; la moto tiene un muy buen potencial y las posibilidad de seguir mejorándola es nuestro próximo desafío".



LAS PRÁCTICAS

Este viernes, con la realización de dos prácticas libres en cada una de las tres categorías, se pondrá en marcha la acción del Gran Premio Michelin de la República Argentina.

Los primeros en salir al trazado santiagueño serán los pilotos de Moto3, luego será el turno de los protagonistas de Moto2 y finalmente lo harán los que tomarán parte de la actividad reservada a MotoGP.

Con varias ausencias notorias en la categoría "reina", como consecuencia de las lesiones que sufrieron Marc Márquez (Honda), Michel Oliveira (Aprilia), Enea Bastianini (Ducati) y Pol Espargaró (KTM), el rival a vencer es nuevamente el vigente campeón Francesco Bagnaia, que tuvo un inicio soñado en Portugal.

Pero el italiano no es el candidato excluyente para esta segunda fecha, porque algunos de sus compañeros de marca y los oficiales de Aprilia y KTM tienen sólidos argumentos como para discutirle el premio mayor en un circuito que presenta claras opciones de sobrepaso.

Ayer, en una jornada sin actividades en el autódromo, el panorama estuvo muy lejos de responder a las expectativas. Muy pocos aficionados se acercaron al escenario del gran acontecimiento. Tampoco fue intenso el movimiento que pudo observarse el centro.

Este viernes será un día crucial para realizar evaluaciones más precisas sobre la respuesta de la gente. Se esperan, como todos los años, a brasileños, chilenos, uruguayos y paraguayos, que siempre cruzan nuestras fronteras para estar en Termas.

La hora de la verdad ya llegó. MotoGP está entre nosotros. Solo resta que el público acompañe y que disfrute del espectáculo de deporte motor que se realiza anualmente en nuestro país.

Los horarios para este viernes son los siguientes: de 09:00 a 09:35 Práctica 1 Moto3; de 09:50 a 10:30 Práctica 1 Moto2; de 10:45 a 11:30 Práctica 1 MotoGP; de 13:15 a 13:50 Práctica 2 Moto3; de 14:05 a 14:45 Práctica 2 Moto2 y de 15:00 a 16:00 Práctica 2 MotoGP.