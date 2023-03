¿Se puso la pilcha de candidato? “El grupo sabe bien que tenemos con qué”

Atlético le ganó a Quilmes un partido fundamental, no decisivo, para sus aspiraciones de mantenerse en los primeros puestos de la zona B. Volvió a sonreír tras dos derrotas seguidas y dio muestras, contundentes, de tener con qué, dar pelea en un torneo de la Primera Nacional que ya lleva disputadas siete fechas y empieza a perfilar a los diferentes elencos.

“Vamos sumando, partido a partido; lo importante es llegar a una compactación de grupo mucho mejor”, indicó en conferencia de prensa Matías Fissore, una de las figuras que tuvo la ‘Crema’ en la victoria por 1-0 ante el ‘Cervecero’.

“Se pudo ganar y eso te da estas semanas de trabajar con cierta tranquilidad. Seguimos mejorando, el grupo sabe bien que tenemos con qué y vamos a seguir compitiendo de esta manera”, agregó.

Y consciente de que sólo fue un paso más y ya pensando en Brown de Adrogué, Fissore apuntó: “Queremos estar ahí arriba pero es muy largo, hay equipos que también están en la misma que nosotros y los tenemos que superar, como hicimos el fin de semana. Se nos viene otro partido muy duro contra un rival que en su cancha trabaja muy bien los partidos y vamos a tener que estar nuevamente con mucha capacidad para afrontarlo, tener paciencia y poder manejar el partido”.

-Fue un triunfo indiscutido, fueron superiores a Quilmes en todo momento.

-Hemos tenido un partido muy prolijo en todas las líneas, más allá del final y esa necesidad del rival te termina atacando un poco más. Hemos resuelto situaciones buenas y tenemos que seguir ajustando, en estos casos de partidos a veces se terminan escapando puntos pero lo pudimos resolver bien. Se hizo un sacrificio muy grande, un partido muy bueno. Hay que seguir trabajando y ojala que volvamos a ganar el fin de semana.

-Ya con el paso de los días, ¿Qué análisis más frío y certero se hace?

-Fue un partido desde todo aspecto muy positivo, en lo grupal hemos hecho un gran trabajo, con un grado de concentración muy alto, hemos resuelto un partido ante un rival muy complejo que sabemos que va a estar ahí arriba en el campeonato, era una linda prueba para todo y la hemos superado con creces, eso para nosotros es fundamental. Tenemos que seguir corrigiendo cosas como siempre pero era bueno ganar los tres puntos acá en casa, con nuestra gente y se logró.

El equilibrio es importante para todos, es un equipo que trabaja en las dos facetas, eso nos hace competitivos.

-En lo personal, llegó el debut como titular.

-Si, pero rescato mucho lo grupal, lo personal es un extra, esta bueno que todos estemos en la misma sintonía en querer estar en el 11 y toque cuando toque, estar preparados. El funcionamiento que podemos ir logrando partido a partido y que esos cambios de jugadores no se noten hablan bien de todo el grupo, estar bien enchufados de esta manera es muy importante para lo que vienen.

-¿Qué les genera jugar con el marco de público que se viene presentando en el Monumental?

-Contento, volver a sentir esos recibimientos, esa adrenalina, ese clima de cancha que le meten a uno lo motiva el doble, siempre te da un plus más, y poder ratificarlo con una victoria es lo que queremos, a veces no se nos da pero la entrega del grupo va de la mano y es fundamental para ir por el mismo objetivo, es fundamental, da gusto, se disfruta mucho.