Adriana Cantero renunció al Ministerio de Educación

La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, presentó este jueves la renuncia a su cargo dentro del gabinete de Omar Perotti. Tomó la decisión por una razón "estrictamente personal" derivada de algunos problemas de salud. "Tomé la decisión de dejar el cargo de ministra. Es un tema que veníamos hablando hace tiempo ya con el gobernador. Ya desde el año pasado tuve algunos temas con mi salud que, sin ser graves, necesitan de tiempo y aquí el tiempo es 24 horas de trabajo en el lugar donde yo estoy", explicó sobre las razones de su alejamiento del cargo.

Mientras tanto, según trascendió, su lugar será ocupado por el actual secretario del área, Víctor Debloc, pero hasta el momento no se confirmó oficialmente. Mientras que este viernes por la mañana, la funcionaria participará de una jornada de Nivel Inicial en El Molino, donde tendrá un intercambio con la prensa, donde será su última actividad como ministra, aunque en la misma jornada se anunciaría que Debloc ocuparía su lugar.

La novedad sobre la dimisión de Cantero comenzó a circular desde el mediodía de este jueves en la capital después de una reunión que la ministra mantuvo con su equipo en la sede de la cartera educativa en Santa Fe.

La ministra indicó que aunque la decisión ya había sido hablada con Perotti que aceptó la dimisión, acordaron entre ambos "pasar las paritarias y el inicio de clases y dejar esbozada la política educativa provincial andando y eso ya lo hemos hecho en esos días, y es el momento de marcar otra etapa". "Le agradezco enormemente al gobernador que me haya dado el honor de conducir la educación santafesina", señaló la funcionaria.

En tanto, Cantero expresó que deja su cargo "con la tranquilidad enorme de saber que en el Ministerio hay un equipo de trabajo, que los proyectos no son personales y que por lo tanto uno siempre puede ceder la posta para que las cosas tengan continuidad". Cantero había participado ayer de su último acto en Rosario, en la inauguración de obras de la escuela secundaria del barrio Rucci, en el norte de la ciudad.