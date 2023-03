“Mi barrio más limpio” de la mano de Agentes Comunitarios

El programa Creando Conciencia, cuenta con un grupo de Promotoras Ambientales que recorren los barrios de la ciudad, concientizando y relevando información. Estos datos sirven para la toma de decisiones y la propuesta de acciones, que permiten resolver las situaciones que se presentan en los diferentes sectores.

En este contexto, se han detectado numerosos sectores con focos de contaminación por los residuos sólidos que se desechan en lugares inapropiados, sin respetar formas, días y lugares de separación.

Para poder hacer frente a la problemática, las Secretarías de Ambiente y Movilidad, de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Espacios Públicos y Transporte de la Municipalidad de Rafaela, continúan llevando adelante la iniciativa "Mi barrio más limpio".

Este programa tiene el firme objetivo de involucrar a las y los ciudadanos y convertir a vecinos y vecinas en protagonistas activos en la propia realidad barrial, y a la vez, en promotores de los cambios que quieren y se necesitan lograr en el barrio, a través del trabajo conjunto y comunitario.

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, agregó al respecto: “Este es un plan de trabajo que lleva materializándose desde hace algunos años, y en el que diferentes grupos de vecinos y vecinas han participado, involucrándose en la realidad de su propio sector”.

“Siempre señalamos que las mejoras en los barrios sólo pueden lograrse en la medida en que la propia comunidad participe en la búsqueda de soluciones y en la ejecución de tareas. No se reduce a limpiar sino que la transformación que se quiere lograr es más profunda"; continuó.

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, señaló: “El trabajo en territorio que realizamos nos permite implementar programas y planes adecuados para las problemáticas y necesidades de cada sector”.

“Volvemos a poner en valor el trabajo de concientización que los propios vecinos y vecinas pueden hacer en los barrios porque sabemos que es el mejor mensaje. Las transformaciones siempre son más efectivas cuando los cambios surgen a partir de quienes se ven afectados por la problemática que se quiere resolver. Por eso los ciudadanos que se comprometen cumplen un rol fundamental y se transforman en agentes comunitarios”; valoró Caruso.

Finalmente, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, contó: “Es otro servicio más que se suma al barrio. Este grupo que está colaborando se suma a los demás servicios que se prestan desde el municipio como son la recolección domiciliaria y de patio”.

“Para mantener la limpieza y el orden es fundamental la participación ciudadana, sobre todo en esta época en la que se encuentra presente el dengue en la ciudad. Por lo que es imprescindible mantener la limpieza y evitar acumular agua para no tener criaderos de mosquitos”; concluyó.



ACCIONES

Para iniciar las acciones, se llevarán adelante reuniones en cada uno de los barrios. Luego se conformarán grupos nuevos de “Agentes Comunitarios Ambientales", que realizarán diferentes acciones durante cuatro horas semanales distribuidas en dos días.

En algunos sectores hay grupos que ya están conformados y aún deben completar su período de colaboración.

Cada sector contará con agentes que se ocuparán de realizar la limpieza de espacios públicos y calles. También la recolección y/o acomodamiento de residuos que se encuentren dispersos en lugares no correspondientes.

Además, llevarán a cabo tareas de promoción y capacitación puerta a puerta acercando a cada familia información sobre todos los programas y servicios del Estado local para la recolección de residuos. Esta actividad estará acompañada por las Promotoras Ambientales del Instituto para el Desarrollo Sustentable.

Para poder brindar oportunidades a un número mayor de vecinos y vecinas, los equipos trabajarán durante tres meses, dando lugar a un nuevo grupo de trabajo.

Desde el municipio se brindará la coordinación de acciones y el detalle de horarios y tareas a realizar en los diferentes sectores. Además de abastecer a cada grupo con los elementos de trabajo necesarios para realizar la limpieza. También se realizará el control y evaluación de desempeño de cada uno de los Agentes Comunitarios.