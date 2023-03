"Fue realmente inolvidable"

Hace 35 años un boxeador rafaelino generaba un fuerte impacto fuera de nuestras fronteras y empezaba a despegar con mayores expectativas en una carrera profesional que lo posicionaba de gran manera entre los medio pesados. El 31 de marzo de 1988, en Spoleto (Italia), Néstor “Tito” Giovannini le ganó por nocaut en el primer round al previamente invicto italiano Noé Cruciani, consagrándose así campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo.

En un nuevo aniversario de aquel logro más que trascendente, el ex boxeador que lleva varios años radicado en Córdoba, recordó a LA OPINIÓN esos días de gloria. "Fue un momento inolvidable, especialmente porque fue mi primera pelea fuera del país. Fuimos con Quelo Rosales, con José Menno (fallecido) y Tito Lectoure. Cruciani había sido campeón olímpico en Los Ángeles en 1984 y estaba bien considerado en Europa".

Lo cierto es que la definición fue rápida y espectacular en favor del rafaelino. "Gané por nocaut en el primer round, fue un accidente porque se tragó la mano, duró un minuto y medio. Allí fue cuando Giovannini empezó a ascender, dentro mío sentí después de esa pelea que iba a ser campeón del mundo", describió luego Tito, acotando que "son todos objetivos y metas que te vas poniendo. Tenés que luchar por lo que querés, a mí se me dio, luego hice dos defensas en Italia que fueron exitosas". Esas peleas fueron ante el campeón africano Mwehu Beya en Scheggia y ante Mabobo Kamunga en San Pellegrino.

Lo demás es historia conocida, las peleas con Jeff Harding hasta que el sueño de campeón mundial se hizo realidad ganando el título en Alemania ante Markus Bott.



TUVO EL CINTURÓN 34 AÑOS DESPUÉS

Lo insólito de este repaso a aquella consagración en Spoleto, es que a Tito Giovannini le dieron el cinturón recién el año pasado. Fue en una velada que se hizo en Las Varas, Córdoba. Consultado por LA OPINIÓN de estas circunstancias, mencionó que "hacía rato que lo venía buscando y no daba con la gente que me lo podía conseguir. Hasta que pude dar con Mauricio Sulaimán, que es presidente del CMB, le mandé un mensaje diciéndole que fui el primer campeón internacional del Consejo, que había pagado 600 dólares en Italia y 400 acá en Argentina de impuestos, y nunca me había llegado. Se sorprendió por esa situación y quedó en hacérmelo llegar".

Giovannini recordó que en 1988 se lo habían prometido entregar en las defensas y no ocurrió, y que luego el paso del tiempo hizo quedar en el olvido el reclamo. No obstante, Sulaimán cumplió su promesa y el año pasado el ansiado cinturón llegó a Buenos Aires.

La entrega de dicho reconocimiento estuvo en manos de Luis Doffi, como autoridad de la Federación Argentina de Box.