Notable labor de Emilia Acosta y el equipo nacional en Turquía

Una brillante performance cumplió ayer el equipo femenino argentino de gimnasia artística en su presentación en el Campeonato Mundial Juvenil que tiene como sede a la ciudad de Antalya, en Turquía. Con Emilia Acosta, el seleccionado finalizó en el 5to puesto en la clasificación por equipos. Mía Mainardi, Isabella Ajalla y la rafaelina, colocaron a Argentina por encima de potencias cómo China, Rumania, Gran Bretaña y Brasil.

Sumado a este histórico logro, Mía Mainardi e Isabella Ajalla clasificaron a la final All Around, un resultado que nunca se había conseguido en un mundial de gimnasia artística femenina.

A su vez, Mía Mainardi se metió en la final de paralelas y salto, aparato en el que está clasificada en 3era posición. Emilia Acosta quedó cerquita de entrar a la final de viga (a sólo 0.267) y está como 3era reserva.

Recordemos que la representante de CREAR afronta su segundo torneo internacional, con flamantes 14 años. Con estos resultados, Argentina estará presente en todos los días de competencia de este Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística.

"Especial felicitaciones a la entrenadora Camila Soto y a los entrenadores Mariano Pochini y Víctor Ingaramo", destacó además la Confederación.

Emilia Acosta tuvo un puntaje total de 47.365, Isabella Ajalla 47.465 y Mia Mainardi 48.898.



NÚMEROS DE EMILIA

Emilia Acosta: 28° en All Around con 47.365 puntos (12° en Viga con 12.266; 38° en Suelo con 12.000; 47° en Salto con 12.266; y 48° en Barras Asimétricas con 10.833).

Cabe mencionar que el campeón por equipos fue Japón, segundo Estados Unidos y tercero Italia, mientras que cuarto se ubicó Canadá.