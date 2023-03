Actividades culturales de este fin de semana

Tal como se adelantó en este medio, se recuerda que hoy a las 21:00, en el marco de La Noche de las Ideas, se dará inicio al programa Otoño con vos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, con la actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe en el Cine Belgrano con entrada libre y gratuita.

El ingreso al concierto, al que asistirán el gobernador, Omar Perotti y el intendente, Luis Castellano entre otros, será por orden de llegada hasta agotar las 1000 localidades de la sala. Cabe destacar que la Orquesta reúne a más de 60 músicos en escena y es la primera vez que se presenta de manera gratuita en Rafaela.

Bajo la dirección del Maestro brasileño Silvio Viegas, quien se encuentra a cargo de la Sinfónica desde 2022, el programa de Rafaela noche ofrecerá el siguiente repertorio:

V. López y Planes y B. Parera: Himno Nacional Argentino.

L. V. Beethoven: Obertura Coriolano, op. 62.

C. M. von Weber: Invitación a la Danza, op. 65.

P. Mascagni: Intermedio de Cavalleria Rusticana.

P. I. Tchaikovsky: Romeo y Julieta (Obertura Fantasía).



Por su parte, el domingo 2 de abril desde las 19:00 en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación, se llevará a cabo “La Banda en La Estación”, un concierto de la Banda Municipal de Música que en su repertorio cuenta con obras que pueden definirse en 4 momentos: un inicio con las tradicionales oberturas, en este caso, música original para Banda; en la segunda parte se tocarán marchas: una marcha Romana, de Javier Pérez Garrido y una marcha militar: El gladiador de J. Philips Sousa. Luego será el turno de la música dedicada a los más pequeños, con música de dibujos animados, películas y un repertorio infantil. Para finalizar, habrá música de jazz y rock con sonidos de nuestros pueblos: la música latina, el mambo de Costa Rica y la Cumbia santafesina. Además, en esta ocasión, se suma al repertorio una obra del Compositor Philipe Spark dedicada a la paz.



ACTO EN CONMEMORACIÓN DEL 2 DE ABRIL

A su vez, la Secretaría de Cultura invita a la comunidad a acompañar y participar de las actividades que se desarrollarán en el marco del 2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El sábado a partir de las 21:30 se realizará una Vigilia de Ex Combatientes de Malvinas en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Av. Italia 1147), con entrada libre y gratuita, donde se llevarán a cabo números musicales a cargo de Roque y Luciano Cejas, Lucas Marín y Gerardo y Tamara Meschller.