Se presenta el libro "Los más solos de la Tierra"

Se recuerda que hoy, viernes 31 de marzo a las 18:30, se llevará a cabo la presentación del libro "Los más solos de la Tierra. Acerca del síndrome de Asperger". El encuentro con su autora, Silvia Beltrán, será en el Salón de Reuniones Amsafe (Bv. Lehmann 398).

Este ensayo, de la editorial 400 golpes, fue el ganador del Premio Municipalidad de Santa Fe 2020. Susana Merke, presidenta de Escritores Rafaelinos Agrupados, escribe en su crítica literaria sobre el libro: "Mujer, profesional, escritora y por sobre todo 'madre', se arriesga en este ensayo literario a abordar desde la intimidad un tema tan complejo, y por lo tanto negado y desconocido por gran parte de la sociedad como lo es el síndrome de Asperger, incluido en el término general TEA 'Trastorno de Espectro Autista'".

Además, agrega: "El libro presenta una impecable edición donde predomina el blanco como símbolo de inocencia y el verde marca el contraste representando la esperanza, quizás esa esperanza de que una sociedad despierte para mirar y darle la mano a todos aquellos que no son 'distintos', no sufren una discapacidad, solo nacieron con Asperger y necesitan sociabilizar, ser incluidos, sin embargo el rechazo: “Tiene que ver con el miedo, con el pequeño confort de lo acostumbrado, con la ignorancia, con el desgano, con el desinterés. Actitudes, todas, que uno no espera encontrar en el ámbito educativo”.

Sin dudas, este ensayo literario pone en evidencia la necesidad de hablar, "de narrar sus padecimientos deambulando entre profesionales de la salud hasta lograr un diagnóstico preciso", comenta Susana, mientras también se iban cerrando las puertas y ese niño "objeto" sufría una gran cantidad de rechazos.

Se puede decir que el tema de este libro no es tanto el síndrome de Asperger, sino la relación entre una madre y su hijo con ese diagnóstico.

Esta presentación, abierta al público y gratuita, ilumina y busca poner en discusión el síndrome de Asperger y cómo afecta directamente a las familias que quedan, en su mayoría, sin respuestas claras ante la problemática.



SOBRE SILVIA BELTRÁN

Es abogada, narradora y dramaturga. Nació en Santa Fe, ciudad donde reside. Publicó la novela “Desalmada” en 2018, además de relatos y crónicas en diarios y revistas literarias. Ha obtenido premios a nivel local, interprovincial y fuera del país. Su obra teatral “La Zócala”, estrenada exitosamente en 2015, ha sido representada con éxito en numerosas oportunidades y la autora cuenta con otras en espera de próxima edición.