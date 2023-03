Concejo: citarían al Intendente para que brinde explicaciones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En virtud de la medida de fuerza convocada para la víspera por la FESTRAM, ayer no sesionó el Concejo Municipal, el encuentro ordinario fue reprogramado para hoy a partir de las 13 en el recinto “Mirta Rodríguez”. en la oportunidad los temas a considerar serán:

Despachos de Comisión

* Ordenanza elevado por Departamento Ejecutivo Municipal. Crea el barrio Malvinas Argentinas y modifica los límites territoriales de otros barrios de la ciudad.



Proyectos presentados

* Ordenanza presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.Establece el día 19 de octubre como feriado municipal en alusión a la Tercera Colonización de Sunchales.

*Minuta de Comunicación remitido por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.Solicita al Departamento Ejecutivo información sobre la implementación de la primera edición del "Programa +45 volver a trabajar", conforme Ordenanza N°3039.

* Minuta de Comunicación remitido por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Recomienda al Departamento Ejecutivo la realización de una Auditoría Externa en el Corralón Municipal en un plazo no mayor a 90 días corridos.

*Minuta de Comunicación elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Solicita al Intendente Municipal convoque a reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad junto a representantes de instituciones de la ciudad.

*Minuta de Comunicación elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Insta al Departamento Ejecutivo a gestionar ante la Dirección Provincial de Vialidad el reacondicionamiento y reparación de la Ruta Provincial N° 62S.

* Minuta de Comunicación presentado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Insta al Departamento Ejecutivo a gestionar ante la Dirección Provincial de Vialidad los arreglos requeridos para garantizar la seguridad vial de la Ruta Provincial N° 280S.

* Minuta de Comunicación remitido por Andrea Ochat

Solicita al Departamento Ejecutivo lleve a cabo las acciones necesarias tendientes a concretar el cumplimiento de la Ordenanza Nº 2732 (Determina una zona de ascenso y descenso de pasajeros exclusivo para remises y vehículos que trasladan a personas con discapacidad).

* Declaración elevado por Pablo Ghiano

Declara de Interés Deportivo el 75° Aniversario del Club Atlético Unión de Sunchales.

* Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Afecta bienes de dominio privado al dominio público municipal con destino a calle pública.

*Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Faculta al Sr. Intendente a realizar los actos para la instrumentación de servicios con la Dirección Provincial de Vialidad.

* Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Modifica el artículo 2° de la Ordenanza N° 1939 (Acepta y agradece al Sr. Víctor Hugo Bonzi y a la Sra. Huri Myrta María Ristorto de Bonzi, la donación a la Municipalidad de Sunchales de dos fracciones de terreno ubicadas en el lote 132 de la Colonia Sunchales).

* Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Autoriza al Sr. Intendente a suscribir convenio con el Gobierno de la provincia, en el marco del proyecto de inversión denominado “Plazas seguras, inclusivas y universales”.

*Minuta de Comunicación elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Insta al Departamento Ejecutivo a remitir los informes técnicos en los que se fundamentaron los proyectos de Ordenanza que modifican el sentido de circulación de calles de los barrios Moreno, Cooperativo, Villa del Parque, Colón, 9 de Julio y Sancor.

* Minuta de Comunicación presentado por Santiago Dobler. Insta al Departamento Ejecutivo a relevar la situación de las luminarias a fin de incrementar la visibilidad nocturna en el espacio verde ubicado en la intersección de las calles Dorrego y Christiani, en el barrio Cooperativo.

* Minuta de Comunicación presentado por Santiago Dobler

Requiere del Departamento Ejecutivo información detallada de todas las obras públicas que comenzaron a realizarse a partir de enero del año 2023 y el tiempo estipulado para la conclusión de las mismas.

* Minuta de Comunicación elevado por Carolina Giusti

Insta al Sr. Gobernador a interceder ante el Sr. Presidente de la Nación para que, de forma urgente, se proceda con las medidas de alivio anunciadas para los productores afectados por la sequía.

*Minuta de Comunicación elevado por Carolina Giusti

Declara de Interés Ciudadano el 45° aniversario del Instituto Superior Particular Incorporado N° 4003 "San José".

*Minuta de Comunicación elevado por Carolina Giusti

Solicita a la Cámaras legislativas de la provincia, el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley, denominado "Sistema Provincial Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios".

* Minuta de Comunicación que ingresará en carácter de fuera de lista.Elaborado por Carolina Giusti.

Cita a comparecer al Sr. Intendente en Sesión, a efectos de brindar toda la información y explicación que se requiera, con relación al estado de rendiciones de la Municipalidad, con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, y el estado de las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.