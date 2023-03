Vecinos de barrio Italia se presentaron en el Concejo en busca de respaldo

Integrantes de la Comisión Vecinal de barrio Italia se reunió ayer en el recinto de sesiones con los concejales para abordar distintos temas de actualidad, desde la intervención a avenida Italia, la necesidad de continuar con medidas para mejorar la seguridad vial del sector y la interna que se generó en la entidad, la cual derivó en la renuncia de su presidenta, Sabina Ulman, el 16 de marzo pasado.

Ahora la Comisión del barrio Italia está presidida por Carlos Soccetti, quien anteriormente era su vicepresidente pero asumió en reemplazo de Ulman. Él, junto a Miriam Galaverna, Rubén Simonelli, y Diego Aroca se presentaron en el Concejo Municipal para interiorizar a los ediles sobre algunas cuestiones que los mantienen preocupados.

Uno de los temas principales temas radicó en el pedido de apoyo ante una denuncia penal que en abril del año pasado los integrantes de la Comisión presentaron en el Ministerio Público de la Acusación ante ciertas irregularidades que observaban. “Nos encontramos con algunas particularidades relacionadas a la escuelita de fútbol, no había prácticamente ingresos en los libros, supimos que se hicieron varios bingos pero no se encontraron registros, etc. Por tal motivo se denunció en Fiscalía dejando a disposición toda la documentación”, expresó Galaverna.

Al no haber todavía tenido respuesta por ningún medio, es que solicitaron al cuerpo legislativo algún tipo de intervención, a lo cual el concejal Lisandro Mársico del Frente Progresista le contestó: “No creo que nos contesten sobre una investigación. Están pidiendo información sobre una denuncia penal que no corresponde hacerlo, no es procedente. Lo que sí podemos hacer es ir a preguntar cómo está el estado de la causa”.

A lo que Miriam respondió entendiendo la explicación del concejal: “Nosotros no denunciamos un robo, sino que denunciamos la incoherencia de la realidad con los libros”.

También se habló sobre lo que desencadenó la renuncia de Ulman, que según los vecinos fue una discusión justamente por las irregularidades que venían observando los miembros de la Comisión. Fue en esa discusión que se dejó en evidencia que ella trabajaba con Carla Gómez (ex presidenta de la Comisión) y lo seguía haciendo. Los integrantes ya venían advirtiendo una actuación paralela a la Comisión, cosa que los hacía sentir incómodos y de alguna manera “puenteados”. Un ejemplo de ello, fue enterarse que hubo una capacitación de Ojos en Alerta en un domicilio particular sin ser ellos notificados, o una cuenta en Facebook a través de la cual se comunicaban directamente con los vecinos. “Justamente le pedíamos a Sabrina que nos informe con qué nos encontrábamos”, dijo Galaverna.

Luego tuvo la palabra Rubén Simonelli, que habló sobre la intervención en avenida Italia que se hizo hace un año atrás, que terminó con la decisión de mantener el sentido único de circulación norte - sur entre las avenidas Gabriel Maggi y Brasil, y la necesidad de hacerlo en otras calles, el compromiso de la instalación de un semáforo que nunca llegó, las dársenas “que se hicieron mal” y dieron muchos problemas, etc. Con respecto a esto último, el concejal de Frente para Todos Martín Racca defendió las dársenas al considerar que priorizar la vida del peatón. “El mundo construye dársenas. Hay estudios a nivel mundial que le dan prioridad al peatón. El objetivo es que el auto tenga el impacto sobre un cordón y no peligre la vida del peatón”.

Luego de ser escuchados sobre estas y otras cuestiones, la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy concluyó la reunión brindando un mensaje de apoyo a los vecinos y el compromiso de trabajar en conjunto buscando soluciones: “Es importante que nos unamos de nuevo y nos pongamos a trabajar en serio. Vamos a articular el trabajo con el Municipio”.



LA PALABRA A LOS MEDIOS

Terminada la reunión, los integrantes de la comisión Miriam Galaverna y Carlos Soccietti hablaron con los medios presentes.

"Especialmente vinimos a hablar sobre la intervención de la avenida Italia en la que se hizo una sola mano un año atrás. Las otras calles son doble mano y hay peligro, hay accidentes frente a la Escuela Lisandro de la Torre. La gente vuelve por la calle Geuna y es un caos. Estamos pidiendo que intervengan todo el barrio, no solo la avenida Italia”, dijo Soccetti.

Y Galaverna agregó: “Otro tema es que los concejales revean el estatuto de las vecinales. Nos encontramos con muchos grises y con algunas trabas dentro de la gestión del equipo de la vecinal. Otro tema es que queremos trabajar a la par del Municipio. Nos vamos conformes y sentimos que nos escucharon y que comparten nuestras opiniones. Vamos a trabajar de hoy en delante de la manera que corresponda. Consideramos que no podemos tener una vecinal paralela, no sucede en ningún barrio de la ciudad, por eso pedimos que se respete la institución. La vecinal es una institución. Hasta el año que viene este grupo tiene mandato y corresponde ser respetado por el Ejecutivo. También invitamos a los concejales a que visiten el barrio por el tema de circulación y vean las dificultades que son reales”.