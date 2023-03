Rossi pasó por Diputados y dejó solo peleas

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, brindó ayer ante la Cámara de Diputados el informe de gestión en el que repasó los principales indicadores de la economía argentina, entre ellos inversión extranjera directa, nivel de actividad económica y empleo pero evitó referirse a la inflación, la inflación y a la pobreza, lo que generó fuertes críticas desde la oposición.

El funcionario sostuvo que en la Argentina "conviven cuatro crisis: la pandemia, la guerra, la sequía y la que genera el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional". En una sesión informativa en la que hubo cruces políticos en clave electoral, uno de los temas centrales de consulta a Rossi, en su debut ante la Cámara baja, fue la medida del Ministerio de Economía sobre el canje de bonos en dólares por títulos en pesos de los organismos públicos, mediante los DNU 163 y 164. "Son una herramienta más para tratar de combatir a la inflación", sostuvo a la vez que señaló que "los DNU tienen directamente intención de intervenir en el mercado de bonos financieros, que son los que determinan el (dólar) contado con liqui y MEP", los cuales "nos alargan o nos acortan la brecha".

Tras los reclamos que se escucharon en el recinto sobre el 100% de inflación, el jefe de Gabinete contestó: "Voy a hablar de la inflación, esa que (Mauricio) Macri iba a resolver… era lo más fácil que iba a resolver, en cinco minutos". "No la resolvió, dejó la inflación en el 54%. No pasamos del 0% al 100%, pasamos del 54% al 100%", subrayó sobre la herencia recibida.

Entonces, hablándole a Juntos por el Cambio, resaltó: "Ustedes llegaron al 54% sin guerra, sin pandemia, con una sequía que fue mucho menos grave que tenemos nosotros ahora y sin el endeudamiento con el Fondo (Monetario Internacional)".

En tanto, la oposición de Juntos por el Cambio reaccionó con dureza en medio del discurso de Rossi. "Están alejados de la realidad, viven en Albertolandia, envueltos en un relato y una mentira constante", sentenció el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que le reconoció a Rossi la dificultad de "venir a defender a este Gobierno" al Congreso.

"Ustedes han defraudado a los argentinos de una manera única y tienen un caradurismo único, relatan un país donde no viven la mayoría de los argentinos", fustigó. Según advirtió el precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, "dos de cada tres chicos son pobres en el conurbano, y solo tres de cada diez termina el secundario".

"Gracias al despilfarro, al gasto descontrolado, a la maquinita de imprimir, hoy tenemos más de 100% inflación anual generalizada, una familia argentina necesita más de 168 mil pesos para no ser pobre. Los que tienen trabajo formal son pobres", describió Ritondo sobre el cuadro de situación social en el país.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, acusó a Rossi de haberse presentado en la Cámara de Diputados para "dar una ´masteclass´ de posverdad". "Apeló a la emocionalidad para convencer a los propios, por eso lo aplaudieron. Pero la realidad es la que estamos describiendo nosotros, aunque no les guste y griten", afirmó. El radical advirtió que "hay fatiga social, bronca, descreimiento en toda la política" por la falta de respuestas a los problemas.