Noticias al Cierre

LA ECONOMÍA ARRANCÓ EL AÑO

CON UN CRECIMIENTO DEL 2,9%

La actividad económica inició el año con un crecimiento del 2,9% interanual en enero, y revirtió cuatro meses de variaciones negativas en la comparación con el mes anterior, informó el INDEC. En la comparación desestacionalizada, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un leve ascenso del 0,3% revirtiendo las cuatro caídas consecutivas que venía registrando desde septiembre pasado. La producción de Bienes y servicios venía cayendo a un ritmo del 0,8% de promedio mensual en el último trimestre del año anterior.



EL DÓLAR BLUE FRENÓ LA SUBA,

CAYÓ CUATRO PESOS Y CERRÓ EN $393

El dólar blue interrumpió su marcha alcista de dos ruedas consecutivas y bajó hasta los $393 en la punta vendedora, en un mercado que sigue acomodándose a las medidas sobre canje de los bonos en dólares de organismos oficiales. La divisa marginal perdió cuatro pesos y cotizó al cierre en $389 para la compra y $393 para la venta, tras anotar su récord nominal en los $397 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en 88,5%. El Banco Central (BCRA) terminó su participación en la rueda con ventas por US$ 95 millones para atender la demanda del mercado y a dos días hábiles de cerrar el mes la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 1.723 millones, y en el año US$ 2.783 millones.



SUBIERON LAS ACCIONES Y LOS BONOS EN

DÓLARES CORTARON RACHA NEGATIVA

Las acciones subieron por tercera rueda consecutiva alcanzando una mejora del 13% y los bonos soberanos en dólares cortaron cinco jornadas de bajas consecutivas, de acuerdo con los principales indicadores del sector financiero. El índice líder de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) registró un alza promedio del 2,77 y llegó a tres ruedas consecutivas de suba, a las 249.104,10 unidades. La mejora provocó que el riesgo país medido por el banco JP Morgan bajara 0,8%, a 2.475 puntos.



PARO EN ACOPIOS DEBIDO

A UN CONFLICTO SALARIAL

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) anunció un paro nacional por tiempo indeterminado, debido a los desacuerdos en torno a las paritarias del sector. La medida de fuerza se iniciará esta medianoche, según se anunció a través de un comunicado, ya que agotadas las negociaciones "el gremio, de forma legítima, toma medidas de acción directa". "Paramos en todos los Acopios y Cooperativas del país, luego de tres meses y quince reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con dilaciones y ausencia de voluntad a nuestros justos reclamos por parte de la patronal FEDERACION DE ACOPIADORES y CONINAGRO", señaló la nota de URGARA.



EL TESORO CUBRIÓ VENCIMIENTOS

DE MARZO Y LOGRÓ FINANCIAMIENTO

El Tesoro Nacional aceptó ofertas por un valor de 294.502 millones de pesos y logró así un fondeo neto de algo más de diez mil millones de pesos, ya que enfrentaba vencimientos por 283.917 millones de pesos de deuda. De esta manera, cierra un mes de marzo donde logró con la operación de canje y las licitaciones de deuda, despejar el grueso de vencimientos del próximo trimestre. El desafío ahora se coloca en la nueva operación de canje y allanar el camino del próximo semestre.



EL BID APROBÓ UN NUEVO CRÉDITO A

LA ARGENTINA POR US$150 MILLONES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en Washington un nuevo crédito de US$ 150 millones para la Argentina. El préstamo será destinado a ejercer acciones con el objetivo de la integración social y la mejora de condiciones habitacionales de hogares vulnerables. Tras el encuentro de ayer del ministro de Economía, Sergio Massa, con el titular del Banco, el brasileño Ilan Goldfajn, para planificar los desembolsos para el próximo semestre, el organismo aumenta el portafolio de préstamos otorgados al país. El programa en un principio alcanzará a más de 8.000 hogares en barrios populares.



SCIOLI DIJO TENER "COINCIDENCIAS"

CON SCHIARETTI Y URTUBEY

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, le envió un guiño al peronismo no alineado con el Frente de Todos (FdT) y aseguró tener "coincidencias" tanto con Juan Schiaretti como con Juan Urtubey, gobernador cordobés y ex mandatario salteño, respectivamente. Además, en cuanto a la contienda electoral, reconoció que "le ofrecería un Ministerio de Desarrollo Humano" al diputado nacional Facundo Manes (UCR). (NA)