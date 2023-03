Pampas y un gran triunfo

Pampas le ganó este miércoles en el CASI a Peñarol por 20-19, por la séptima fecha del Súper Rugby Américas, y le cortó el invicto al equipo uruguayo.

El equipo argentino, que tuvo como titular al rafaelino Lorenzo Colidio, dio una muestra de carácter ante el rival más difícil del torneo, que llegaba con el aliciente de haber ganado sus cinco partidos anteriores. Y ya en el primer tiempo, la franquicia uruguaya estuvo en desventaja.

Pampas se fue al descanso por 7 a 5, luego del try de Nicolás D’Amorim y la conversión de Joaquín de la Vega Mendía. Pero el duelo fue muy parejo y con mucha fricción.En la etapa complementaria, Peñarol tomó las riendas del encuentro y en los minutos iniciales logró dar vuelta el marcador. Primero con el try de Tomás Inciarte y después, forzando un try penal.Mientras que Pampas se mantuvo a tiro con los penales de su apertura De la Vega Mendía. Hasta llegar a ese final donde fue armando con paciencia la puntada final.

Y fue a los 38 minutos que, después de varios penales, Jerónimo Ureta encontró el espacio para romper la defensa charrúa y apoyar el segundo try del equipo argentino. El 10, completó la jugada metiendo la conversión y ya no quedaba nada.Pampas logró un triunfo clave, ante uno de los candidatos. Por primera vez en el torneo encadenó dos triunfos consecutivo y encima le sacó el invicto a Peñarol.