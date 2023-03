Después de 16 años, Allochis finaliza su mandato como decano de la UCSE-DAR

“Siempre sostuve que cuando uno se encuentra en plenitud, hay que saber retirarse a tiempo, y que es bueno para las instituciones que las personas no permanezcan eternamente en un cargo, ya que ello favorece la renovación de ideas y oxigena la tarea de gobierno y gestión. Por eso, madurada la decisión, la compartí con las autoridades de la Casa y durante estos meses vinimos trabajando el tema y preparando la transición con todo el equipo local”, manifestó Edgardo Allochis, quien mañana concluye su mandato como Decano de la Universidad Católica de Santiago del Estero Delegación Académica Rafaela (UCSE DAR).

Y el acto de despedida de Allochis marcará, al mismo tiempo, el inicio de la gestión como decano del Ing. Karchesky. “La terminación de mi mandato no significa mi alejamiento total de la UCSE, por cuanto seguiré dictando clases y estaré a disposición del Ing. Karchesky y su grupo de trabajo, para colaborar en cuestiones puntuales que se vayan presentando. Después de 22 años de trabajo ininterrumpido en tareas de gestión, no viene mal un poco de descanso”, agregó el actual Decano.

Allochis formó parte del proyecto inicial de la UCSE, donde se desempeña como profesor desde 1998. Fue profesor adjunto de Psicología Laboral en la carrera de Psicología y de Derecho Procesal Civil en la de Abogacía. Actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en las carreras de Contador Público y Lic. en Administración y de Derecho del Trabajo en la carrera de Abogacía, donde también es profesor adjunto en la cátedra de Práctica II. Fue representante del claustro docente ante el Consejo de Departamento en Rafaela y del claustro docente de la UCSE en el Consejo Superior. Viene cumpliendo tareas de gestión desde 2001, primero como Secretario de Extensión Universitaria, luego como Coordinador de la carrera de Abogacía, más adelante como Vicedirector y desde enero de 2007 como Director/Decano del Departamento Académico Rafaela. Por otra parte, en dos oportunidades se ha desempeñado como Presidente del Consejo Universitario de Rafaela.

“Dejo el Decanato con la tranquilidad del deber cumplido, por haber dado lo mejor de mí y los mejores años de mi vida en post de este proyecto educativo que entiendo se encuentra plenamente consolidado. En estos años hemos superado satisfactoriamente dos procesos de evaluación institucional ante la CONEAU y la acreditación de las cuatro carreras que debieron transitar por esa instancia: Ingeniería en Informática, Lic. en Psicología, Abogacía y Contador Público. Además, hemos logrado mantener la matrícula y nuestra oferta educativa más allá de la existencia en Rafaela de otras importantes instituciones de educación superior, la creación de la Universidad Nacional en la ciudad, el incremento de carreras de pre-grado y grado, la gratuidad para el cursado en buena parte de las mismas y el hecho de haber sobrellevado dos años tan dificultosos como lo fueron 2020 y 2021 ante la pandemia de Covid-19. Más de 2.100 egresados, en su gran mayoría con plena inserción laboral y reconocimiento de su buena formación, exponen parte del resultado positivo de esta gestión. Seguramente existirán cosas por mejorar y nuevos proyectos en donde incursionar, lo que formará parte de los desafíos que el Ing. Karchesky y sus colaboradores deberán afrontar. Estoy convencido de que el nuevo Decano reúne las condiciones humanas, profesionales y pedagógicas adecuadas para liderar el grupo de trabajo que me viene acompañando, dar continuidad al proyecto institucional y posibilitar un crecimiento en todos los aspectos de nuestra querida universidad”.

Por su parte, el Ing. Darío Karchesky se refirió a esta nueva etapa de la siguiente manera: “Constituye un honor, un gran desafío y al mismo tiempo una gran responsabilidad convertirme en Decano. Llevo 22 años como docente y 17 en actividades de gestión en esta universidad que me dio la posibilidad de crecer tanto en lo académico como en lo profesional y personal. En cada actividad que me fue encomendada puse todo de mí, sin mezquindades, y con toda la pasión, con el objetivo firme de que lo estaba haciendo por una educación de calidad y por los estudiantes, razón de ser de una institución educativa. Asumo este compromiso con la tranquilidad de que recibo una casa en orden y un equipo de trabajo dispuesto a acompañar y seguir apostando por una formación superior integral, de profesionales, pero especialmente de personas comprometidas con la sociedad y sus necesidades”.

Karchesky es Ingeniero en Computación, egresado de la UCSE, tiene 49 años y es docente en diferentes cátedras de la carrera Ingeniería en Informática desde 2001 cuando se aperturó por primera vez (en aquel momento con el nombre de Ingeniería en Computación, pero luego modificó su denominación para adecuarse a los estándares nacionales). Durante sus primeros años como profesor fue Representante del Claustro Docente en el Consejo del Departamento Académico Rafaela. Desde 2006 se desempeñó como director de la carrera de Ingeniería en Informática, ha sido representante del claustro docente de la UCSE ante el Consejo Superior y en noviembre de 2021 fue designado como Vicedecano de la UCSE-DAR. Como director de la carrera estuvo a cargo del proceso de acreditación de ésta ante la CONEAU atravesándolo exitosamente en 3 oportunidades. También se desempeña en la actividad privada como consultor en proyectos de desarrollo de software, en puestos de análisis de procesos y datos y como implementador de proyectos de Business Intelligence.

En la parte final de la nota, Allochis expresó su agradecimiento y reconocimiento “a las autoridades de la UCSE que confiaron en mí y me apoyaron en cada etapa dentro de la institución; a los contadores Jorge Ghiano y Jorge Alberto por acompañarme en los primeros pasos; a cada uno de los Vicedirectores, Secretarios, Prosecretarios, Directores de Carreras e integrantes de los diferentes equipos de gestión y personal de apoyo a la gestión, por su responsable y eficiente labor; a los cientos de docentes que a lo largo de estos años brindaron lo mejor de sí para la formación de nuestros alumnos; a los miles de estudiantes que están o pasaron por esta Unidad Académica, muchos de ellos actuales egresados, con los que mantengo una excelente relación; a cada uno de los Obispos de la Diócesis de Rafaela, por su respeto, apoyo y acompañamiento; a las autoridades provinciales, municipales, representantes de otras instituciones de educación superior, colegios y asociaciones profesionales, innumerables instituciones intermedias, medios de comunicación, empresas y estudios con los que trabajamos o nos vinculamos institucionalmente a lo largo de todos estos años; y finalmente a mi familia, en especial a mi esposa e hijos, sin cuyo acompañamiento y comprensión hubiese sido imposible cumplir con esta apasionante tarea. Soy un agradecido a Dios por haberme dado esta posibilidad de trabajar en la UCSE y con ello devolver a la sociedad parte de lo mucho que he recibido”.