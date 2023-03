Los “escarpines de Scarpin” y la incógnita sobre Losada

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe). - El senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpin sorprendió a todo el arco político, incluso a los propios, con el lanzamiento (sugerido, por ley no se puede aún hacer campaña) de su precandidatura a gobernador, con una estrategia comunicacional muy original: enviaron a ciertos medios y periodistas una cajita con un escarpín y la inscripción en la tapa “estás buscando un símbolo de paz”.

Pero donde la creatividad estuvo muy jugada, casi al límite, fue con la cartelería desplegada en Rosario: la imagen de un revólver en cuya punta del caño está inserto un escarpín; y el Hashtag: “Menos balas. Más escarpines”. No pocos la consideraron hasta de mal gusto. Otros en cambio dijeron que es lo que busca la sociedad: paz.

En definitiva: si el publicista -que sería de Rosario- quiso instalar el nombre de Dionisio Scarpin, aunque sea por asociación de nombres (escarpines – Scarpin) lo consiguió. Los medios rosarinos este miércoles no hablaban de otra cosa. Y a quienes les había llegado el “souvenir”, también.

Ahora bien: ¿Y la también senadora nacional Carolina Losada?, se preguntan todos. Scarpin le dijo a un periodista que avanzará sin pensar en lo que hará su compañera de bancada. Seguramente debió haber evaluado el dirigente norteño y ex intendente de Avellaneda que su decisión dispararía los interrogantes en torno de Losada, ¿en verdad no sabe qué hará la rubia legisladora?. ¿Estará dispuesto Dionisio a seguir adelante si Losada anunciara su precandidatura también?. ¿Es esta quizás una estrategia consensuada entre ambos?

El despliegue de escarpines rojos, rosados y azules en las redacciones de los diarios de toda la Provincia, inclusive de LA OPINIÓN donde llegaron cuatro de ellos para integrantes de la Redacción, no tuvo ningún tipo de referencia en las redes del propio Scarpin. Tampoco la intervención en la zona del Monumento a la Bandera de Rosario.

Este sábado en Vera, bajo el slogan "El norte: una oportunidad para Santa Fe", encabezarán un acto dirigentes del llamado Frente de Frentes. Arribarán a esa ciudad norteña Scarpin, Losada, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el diputado nacional y vicepresidente del PRO a nivel nacional, Federico Angelini, el diputado nacional Mario Barletta y la diputada provincial socialista, Clara García, representantes del PDP y el ERF, entre otros.

Como se podrá apreciar, no estará el “pullarismo”. Cuando el diario digital UNO de esta capital lo consultó a Scarpin, respondió que los dirigentes reunidos "somos personas que no estamos con Pullaro en este proceso electoral".

Por lo pronto, los organizadores dejan en claro que “no será ninguna tribuna para lanzamiento alguno”, en obvia alusión a la presencia de los dos senadores nacionales; y por qué no, de Clara García.



“YO ESPERO TRANQUILO

A MIS CONTRINCANTES”

El diputado provincial Maximiliano Pullaro, cuando se lo consultó por la jugada del ex intendente de Avellaneda, repitió que él es precandidato desde el 2021 en que viene recorriendo la Provincia; que tiene el apoyo territorial de comunas, municipios, concejales, dirigentes; y espera muy confiado al 12 de mayo (fecha de cierre de listas) a su o sus contrincantes en las PASO del frente de frentes del 16 de julio



SE VIENE EL FRENTE DE FRENTES

A propósito del mega frente: este viernes en Rosario, los 10 partidos que lo integran (eran 11 pero a pedido de Elisa Carrió la Coalición Cívica no irá) se reunirán para pulir el documento “programático” final para su constitución, y analizar los posibles nombres de la futura gran coalición. En este sentido, el PRO brega para que en la denominación figuren las palabras “junto” ó “cambio”, que lo identificaría con la marca nacional Juntos por el Cambio. De allí que “Juntos por Santa Fe” o “Cambia Santa Fe” son algunos de los nombres a analizar.

La idea es hacer el acto de presentación del nuevo frente a mediados de abril.