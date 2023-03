Se cuadriplicaron los casos

El Ministerio de Salud provincial junto al de Desarrollo Social, y en el marco del programa “Santa Fe más Cerca”, lanzaron este miércoles en la vecinal del barrio Sargento Cabral de la ciudad capital, una campaña de búsqueda activa de casos de dengue y chikungunya. La misma tiene por objetivo realizar un rastrillaje para trabajar de manera articulada con cada vecino y vecina de los diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe.

A partir de esto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, indicó que “de enero a junio es la época en la que comienzan los casos, esto tiene que ver con la temperatura y las lluvias. Además, la vuelta a la normalidad, los viajes, tanto Paraguay, Brasil y Bolivia tienen un número importante de casos y hemos tenido los fenómenos migratorios. Los primeros casos tuvieron que ver con pacientes que vinieron de viaje pero hoy ya es comunitario”. “Venimos trabajando con estos rastrillajes haciendo descacharrados, control de larvas y otras tareas en diferentes barrios de toda la provincia, por eso le pedimos a los vecinos que reciban a los voluntarios, quienes están identificados con sus pecheras, avisamos todos los días en qué barrio se está trabajando y es una ayuda para los vecinos y vecinas”, continuó. Asimismo, la titular de la cartera sanitaria resaltó que “poder hacer la limpieza de los jardines, los patios, balcones, terrazas, de todos aquellos elementos que puedan acumular agua limpia estancada es fundamental porque es allí donde el mosquito pone los huevos”.

Finalmente, la ministra de Salud informó que en la provincia “tenemos casos de dengue y chikungunya, han aumentado los casos de ambos. La sintomatología es muy similar, la diferencia es que quienes se hayan enfermado con chikungunya, no se repite, queda inmune, pero ambas enfermedades en personas embarazadas y niños o niñas puede ser grave. Ante síntomas, cefalea, dolor de cabeza, dolor muscular, manchas que pueden aparecer en la piel, fuertes dolores de estómago, hacer rápido la consulta, para poder aislarlo cosa de que a esa persona no la pique un mosquito y pueda transmitir la enfermedad”. “Hay mucho dengue, está en aumento y no solo aquí sino en el país. Tenemos en la zona del centro, macro centro, en las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe y Reconquista. Hay circulación comunitaria en 18 localidades, estamos en un momento donde hay que tener cuidado y realizar todas las tareas de prevención”, concluyó Martorano.

Por último, el secretario de Salud santafesino, Jorge Prieto, informó que “hemos visto que en los últimos cuatro días se han cuadruplicado los casos y lo que aquí hay que evaluar es algo fundamental, que es la prevención. Simplemente la tapita de una gaseosa puede prosperar a lo que hace la duplicación de los mosquitos. Una hembra que tiene aproximadamente 10 días de vida puede poner de 200 a 300 huevos cada 3 días, imagínense la importancia que tiene el descacharrado y la prevención”. Cabe señalar que este jueves se darán a conocer los números oficiales de casos de dengue correspondientes a la última semana.