Se vienen unas pascuas "recargadas"

Para esta Semana Santa 2023, una festividad religiosa que se celebrará del 2 al 9 de abril, la canasta de Pascuas presenta aumentos promedio de un 150%, con productos que alcanzan picos de más de un 200% en este 2023, de acuerdo a un relevamiento presentado durante las últimas horas del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom). De esta manera, el incremento se ubica por encima de la inflación anual que alcanza el 102,5% según el INDEC. El estudio elaborado a poco menos de dos semanas de Semana Santa, afirma que “las dificultades para importar insumos básicos causó una reducción en la producción que impacta en los precios y en el abastecimiento”.

El organismo privado precisó que el podio de los aumentos está encabezado por los huevos de pascua que treparon entre un 80% y un 186%, según marca y calidad, por el pescado, cuya suba se ubica entre el 70% y el 160%, y, en tercer lugar, por las roscas de pascua y las pastas frescas, en los que se observan incrementos que van desde un 68% hasta un 150%. En el caso de los huevos de chocolate, el análisis detalla que uno de primera marca de 110 gramos que en 2022 costaba $1.200, hoy ronda entre los $3.000 y los $3.500, según el punto de venta o zona geográfica. Entre los más económicos, el relevamiento encontró huevos de 20 gramos a $300 (en 2022 costaban $150) y de 65 gramos (tipo Bariloche) a un precio de $900 (costaban $580 hace un año).



¿QUE PASA EN RAFAELA?

Mientras tanto, desde hace algunos días, en nuestra ciudad ya ha comenzado la venta de los productos de pascuas, tanto en los supermercados mayoristas y comercios céntricos como en las distintas panaderías, donde en algunos se nota la gran inflación que estamos teniendo ya desde hace bastante tiempo, y en otros no tanto. Por ejemplo, en los grandes super, los huevos oscilan entre los $1.600, los más pequeños, y $3.100 los más grandes. Y en cuanto a los locales céntricos, donde en algunos casos se han dado incrementos de hasta un 120%, Florencia Muriel, representante de Bonafide, le comentó a este Diario que "obviamente que hay un aumento en relación al año pasado, como todo, pero en nuestro local los precios están bastante accesibles y con ofertas realmente interesantes. Por mencionar algunas, estamos ofreciendo 2 huevos por 1.500 pesos o dos por $1.900 de 80 o 90 gramos o dos por 3.500 pesos los más grandes, entre 170 y 190 gramos. En cuanto a los artesanales grandes, tenemos dos por $5.000. Más allá de los aumentos, que en nuestra marca podemos decir que se dio entre un 30% o 40%, se siguen vendiendo y la gente consume igual. También tenemos como opciones, huevitos más chiquitos, individuales, de $120, conejitos macizos de chocolate de 60 gramos a $380. También estamos ofreciendo bolsitas con 20 mini huevitos en $1.100, 50 mini conejitos en $1.300, bolsitas con figuras de pascuas en miniaturas en $700. Hay muchas variedades y no hay que asustarse por los precios".

Por otra parte, el estudio también reveló una merma de entre un 15% y un 20% en el stock de huevos de chocolate. En este punto, el presidente de Indecom, Miguel Calvete, indicó que “los problemas devenidos de las restricciones a las importaciones de insumos básicos, como el cacao o algunas esencias en particular, repercuten en la producción final de las fábricas de chocolates”. Sin embargo, consideró que “al igual que en 2022, se observa una disparidad entre la inflación en general y la suba de precios de cara a esta festividad religiosa, dado que es ilógico que las subas entre materias primas, paritarias y combustibles conformen alrededor del 100% y que el precio de venta final de los productos terminados sea, en promedio, superior al 150%".

En tanto, las roscas de pascuas ya comenzaron a venderse en las panaderías de la ciudad entre los $2.000 y $2.500. También hay escuelas que venden a beneficio a un valor de $2.100. En este sentido, las mismas pasaron de un precio aproximado de $1.000 en 2022, a $2.500 promedio para este año, costo variable según tamaño, calidad y punto de venta. Mientras que las pastas frescas muestran incrementos de hasta un 110%, según consignó el INDEC.



¿Y EL PESCADO?

Por último, de acuerdo al informe presentado por el Indecom, en cuanto al precio del pescado, la merluza pasó de $900 a $1.800, promedio en los últimos 12 meses, mientras que el filet de abadejo se fue de $1.600 a $4.000 en el mismo período. En cuanto al atún, las subas oscilan entre 120% y 160% (primeras marcas).