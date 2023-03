La conferencia de los pilotos marca el inicio del GP de la República Argentina

Por Víctor Hugo Fux



(Enviado de LA OPINIÓN a Termas de Río Hondo). - La conferencia a realizarse este mediodía en la Sala de Prensa del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo marcará la puesta en escena del Gran Premio Michelín de la República Argentina, por la segunda fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Los pilotos más destacados de MotoGP comparecerán ante el periodismo en la jornada previa al inicio de la actividad en pista en el escenario santiagueño, que lucirá nuevamente sus mejores galas para recibir durante tres días al espectáculo de deporte motor más importante que se desarrolla anualmente en nuestro país.

Como sucede en cada presentación de MotoGP, la expectativa que despierta el evento va creciendo a medida que se avanza la cuenta regresiva. Fanáticos de diferentes parte del mundo se trasladan por diferentes medios con destino a la provincia de norteña, con una mayoría de motociclistas que transitan nuestras rutas, procedentes de varios países sudamericanos.

Hoy será el turno de compartir las sensaciones de los pilotos, que seguramente volverán a ponderar las características de un trazado que todos reconocen por sus especiales características, que lo hacen tan atractivo como demandante por su particular diseño, que reclama una máxima concentración.

Con ausencias sensibles, como las de Marc Márquez, Enea Bastianini, Miguel Oliveira y Pol Espargaró, la parrilla se verá resentida. No se puede ocultar esa realidad.

Pero también es necesario señalar que estarán los principales exponentes de la nueva generación de la categoría "reina", encabezados por el vigente campeón Francesco Bagnaia, que viene de hacer un pleno con la Ducati en Portimao.

Además, estarán quienes lo precedieron como monarcas, Joan Mir (Honda) y Fabio Quartararo (Yamaha).

No es un dato menor que tres de los últimos cuatro pilotos que se coronaron en MotoGP estén compitiendo a lo largo de este fin de semana en Termas de Río Hondo. La excepción, claro, es Marc Márquez (Honda), quien fue intervenido quirúrgica a raíz de la lesión en una mano que sufrió el pasado domingo en el accidente que lo tuvo como responsable en tierra lusitana.

La ciudad termal no solamente ofrecerá una propuesta apasionante como pocas con tres categorías que empezarán a girar mañana en su autódromo, ya que las teloneras, Moto2 y Moto3, son bastante más que un atractivo complemento.

Sus aguas de propiedades medicinales, sus encantos naturales, sus interminables noches de peñas y sus exquisiteces gastronómicas, permiten disfrutar, a quienes tienen el placer de visitarla, de mucho más que una carrera de motos.