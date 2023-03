Mundial Sub 20: más chances para Argentina

BUENOS AIRES, 30 (NA) - La FIFA decidió de dar de baja a Indonesia como sede del Mundial Sub-20 que desarrollará este año por cuestiones políticas y Argentina, que no logró la clasificación en el Sudamericano, se ofreció para recibir la competencia y por ello, crecen sus expectativas ya que de ser seleccionado podrá disputar la el certamen.

Este miércoles, la FIFA confirmó que el Mundial Sub-20 de fútbol, que tenía como fecha de inicio este 20 de mayo, no se realizará en Indonesia. Esto se debe a que el país anfitrión rechazó la presencia de la selección de Israel en el sorteo de los grupos alegando motivos políticos, y Argentina, que no clasificó a la Copa del Mundo, podría picar en punta como nueva sede del certamen, dándole así la clasificación directa a la Selección nacional.

"Tras la reunión de ayer entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 debido a las circunstancias actuales. El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento. Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI", comenzó el comunicado emitido por el ente regulador.

Por ahora es todo muy reciente, pero está claro que hay dos puntos de interés principales para que el Mundial Sub 20 venga a suelo nacional. En primer lugar, le daría a la Selección Sub 20 la chance de participar del torneo por el derecho que tienen garantizado todos los organizadores de los torneos FIFA.

Pero además, podría ser un buen banco de prueba pensando en la candidatura para el Mundial 2030. En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se propuso como nueva sede del torneo juvenil.

La Copa del Mundo juvenil se disputará, en principio, entre el 20 de mayo y finalizar el 11 de junio de 2023. "El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento", aseguró la FIFA.