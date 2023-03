Emilia Acosta comienza su participación en el Mundial

Llegó el momento del ansiado estreno de Emilia Acosta en el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística. La deportista de 14 años recién cumplidos y el seleccionado argentino de Gimnasia ya tienen todo listo para el inicio de la participación este jueves en la ciudad de Antalya, en Turquía.

En las últimas horas se realizaron las pruebas de podio en la sede del evento, que son el último paso previo al comienzo del torneo. La rafaelina, que se encuentra acompañada por su entrenador en CREAR Víctor Ingaramo, tendrá su comienzo de competencia en la clasificación este jueves a las 6 de la mañana de nuestro país.

En caso de clasificarse a finales, las del All Around serán el viernes de 13 a 15 horas, en tanto que las finales por aparatos están previstas para el domingo de 8 a 12. Se trata de un hecho inédito para este deporte en nuestra ciudad, que una gimnasta que además realiza íntegramente su entrenamiento en su club -a excepción de concentraciones especialmente dispuestas por la Confederación Argentina en Buenos Aires u otras ciudades- haya llegado a competir en el máximo certamen internacional, en este caso para su categoría.

Olympics.com transmitirá únicamente tres días de finales. La cobertura comenzará el viernes (31 de marzo) y concluirá el domingo (2 de abril). Mientras tanto, la Federación Internacional de Gimnasia también transmitirá la cobertura en vivo de las finales generales y de aparatos a través de su canal de YouTube.

El seleccionado argentino está integrado por las deportistas Emilia Acosta, Isabela Ajalla y Mía Mainardi, siendo Camila Soto la entrenadora del equipo femenino. En la rama masculina lo integran Fausto Latella, Thago Ognibene y Matías Coralizzi, con Juan M. Rodriguez como entrenador.

Los varones tuvieron su clasificación ayer, ubicándose 18 por equipos. metiéndose en el Top 20 del Mundo y entre los 3 mejores equipos de América. En la competencia individual, Latella fue el mejor argentino clasificado al obtener el puesto 48 en el All Around tras sumar 73.799.