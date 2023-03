Duelo de líderes en el inicio de la tercera del Apertura

Este jueves se pondrá en marcha la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con dos encuentros.

Por la Zona A, Deportivo Aldao recibirá a 9 de Julio, desde las 22 horas en primera división (20.30 en Reserva). El local no pudo sumar puntos hasta el momento, mientras que el León tiene 3 unidades.

El otro partido será por la Zona B, donde habrá choque de punteros entre Unión y Ben Hur en el estadio de la Av. Belgrano del club sunchalense. El encuentro principal dará inicio a las 20.30 (19 horas reserva). Los dos elencos tienen 6 puntos.

El resto de la fecha seguirá así:

Zona B: viernes, Peñarol vs. Atlético de Rafaela, 21.30 (20 reserva). Domingo: Ferro vs. Brown a las 12.30 (11 reserva).

Interzonal: viernes, Argentino de Humberto vs. Dep. Josefina 22 (20.30 reserva). A las 16.30 (15 reserva) Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana.

Zona A: domingo, Quilmes vs. Sportivo Norte 17 horas (15.30 reserva). A las 16.30 (15 reserva), Dep. Tacural vs. Libertad de Sunchales; Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona.