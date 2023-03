Rafaela Alimentos presentó su proyecto para el traslado de su planta industrial

Rafaela Alimentos desempolvó el proyecto para trasladar el antiguo frigorífico ubicado en barrio 9 de Julio al oeste de la ciudad donde contempla levantar, en un predio de 40 hectáreas, una moderna planta fabril que demandará una inversión de al menos 30 millones de dólares. Así lo reveló el gerente general de la empresa, Juan Lagrutta, al presentar los ejes de la propuesta que "aún está en desarrollo" ante el intendente, Luis Castellano, y los concejales de la ciudad durante un encuentro que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Salón Verde del Municipio.

"La construcción será en siete etapas. La primera será el área de elaboración de jamón crudo y rebanados. Después los sectores de producción de mortadela, viena, crudos (salames entre otros) y luego el edificio corporativo", sintetizó el ejecutivo luego de que se superaran los problemas en el sonido del Salón Verde. Actualmente, un importante estudio de arquitectura le da los "toques finales" al proyecto ejecutivo, que por la complejidad de la obra insume al menos cuatro meses de diseño.

Lagrutta adelantó que "pensamos en construir una planta que será modelo en Latinoamérica, que estará a la altura de los frigoríficos de Italia". El predio de 40 hectáreas donde se levantará el nuevo establecimiento industrial se encuentra en la prolongación de bulevar Roca, entre las actuales instalaciones de la Cooperativa Guillermo Lehmann y la Variante de la Ruta 34. "Tenemos que levantar el terreno para construir los edificios, por lo que hay que sacar tierra de un sector, lo que a su vez permitiría generar una laguna de tipo sustentable con peces y otros detalles. En esto nos asesora el mismo estudio que trabaja con Nordelta" en referencia a la urbanización de primer nivel situada en el norte de Buenos Aires, dentro del partido de Tigre. "Además buscamos, con un estudio de paisajismo especializado en especies autóctonas, definir la parquización de todo el predio", agregó.

En diciembre de 2017, el ejecutivo había participado junto a los directores Juan (su padre) y Luis Lagrutta, del anuncio para construir esta planta cuyo master plan fue presentado ayer en el Municipio. "En aquella oportunidad estaba parte del financiamiento, pero después vinieron las elecciones y el contexto económico", sostuvo en relación al 2018 -el dólar comenzó a aumentar y en julio de ese año el FMI autorizaba prestarle a la Argentina 50 mil millones de esa moneda-.

Mediante la exhibición de un render, Juan Lagrutta mostró esta vez cómo quedará la planta una vez que se termine. "Queremos construir un muy buen lugar para trabajar. Queremos rankear en el Great Place to Work, es decir en el ránking de mejores lugares para trabajar en el país", expresó pensando en grande. Y por eso la iniciativa incluye una guardería, vestuarios y hasta un gimnasio, entre otras áreas destinadas al personal. "Queremos que la vida de nuestros empleados sea más fácil", resaltó.

"El financiamiento para comenzar ya está garantizado con recursos propios y con créditos de bancos", subrayó. "La fábrica contará con máquinas de origen italiano, español y alemán, también con equipos nacionales", sostuvo Lagrutta durante la presentación. Con el proyecto ejecutivo finalizado, y las autorizaciones provinciales y municipales otorgadas, es posible que antes de fin de año se inicien los movimientos de suelos.

"Con nuestra presentación vinimos a mostrar lo que sería el puntapié inicial para la planta de nuestra empresa. Como primer paso, estaríamos trasladando la parte de jamón cocido y de rebanado, en un predio que tenemos al lado de la Variante Rafaela", dijo Lagrutta a la prensa tras su exposición. "Les mostramos a los concejales y al área técnica del municipio todo lo referido al proyecto, para que lo conozcan de antemano. La recepción fue muy buena porque, de alguna manera, no es solamente una planta nueva, sino potenciar más aún nuestra empresa para seguir creciendo", explicó.

Así, con esta presentación el Municipio busca que el Concejo acompañe el proceso desde el primer momento y evitar lo que sucedió con la inversión del nuevo crematorio efectuado por un grupo de inversores privados sobre un predio ubicado en la intersección de la Variante de la 34 y Ruta 70: no se actualizó la ordenanza que regula la actividad y ahora hay una pulseada entre ambos poderes, con irregularidades que enturbian el debate.

En este marco, el intendente Castellano expresó que "la magnitud del proyecto implicaba tener una reunión de estas características, no solamente con el Concejo Municipal sino también con todas las áreas técnicas intervinientes del Estado". "En este caso, dichas áreas van a tener que trabajar con el sector privado para llevar a cabo un proceso de inversión e infraestructura inédito en la ciudad. También la importancia de estar de entrada todos nivelados con información dentro del Estado local para acompañar y para que cuando el expediente llegue, uno sepa de qué se trata", agregó.

Por último, el Intendente afirmó que "vemos un proceso a futuro realmente entusiasmador, de hecho, la Variante Rafaela le estará dando una fisonomía distinta a la transitabilidad de la ciudad y una empresa histórica como es Rafaela Alimentos va a estar haciendo una inversión sobre esa Variante". "Fue una buena reunión, la presentación estuvo impecable. Muchas son las dudas que nos hemos sacado y ahora queda trabajar para adelante, para que los tiempos del sector público vayan de la mano con los que necesita la empresa", finalizó.