Semino:"haberes no cubren el 25% de la canasta básica"

Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, contó la actual situación de los adultos mayores y los pensionados. "La discusión que nunca sucedió es cómo se financia el sistema", sostuvo. Además, se refirió a la situación de los haberes de los jubilados, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).



- Se podría decir que la expectativa de vida aumentó más de una década en los últimos 35 años. ¿En su cargo, usted es defensor de los jubilados y también de las personas de la tercera edad que, muchas veces, no tienen jubilación?

Sí, en realidad adultos mayores de todo el país.



- Usted señala algo que en Argentina debiera ser la concepción de fondo. Se sigue hablando de vejez, cuando en realidad hay envejecimiento. Lo que sí existe es la dependencia que puede darse en cualquier momento a través de diversas patologías.

El nuevo concepto es el de la longevidad, es decir, adultos muy mayores, que superan los 85 años. Todo esto tiene que ser concebido integralmente por políticas activas desde el Estado. El ajuste de la economía se está haciendo sobre la seguridad social. Porque es la caja más importante y porque es un colectivo que está limitado, no puede tomar las calles o hacer lobby.

Muestra de esto es que, desde enero 2022 a febrero 2023, la seguridad social ajustó el 72,5% con una inflación general del 102% en el mismo período. Y la semana que viene, cuando conozcamos la canasta de los jubilados, ese número va a estar alterado, porque hay insumos que ponderan muchos más en esa canasta, como determinados alimentos y remedios.

Estamos en un problema de gran dimensión y se sigue achicando el poder adquisitivo del jubilado, vía el impuesto de la inflación. Fíjese que 6 millones de jubilados y pensionados cobran 58 mil pesos. Se les agrega un bono no remunerativo de 15.000 pesos actualmente, Es decir, 500 pesos por día, apenas un café.

En el caso de los discapacitados, que son un millón, están cobrando el 70% de la pensión mínima jubilatoria. No se puede subsistir de esa manera. O sea, con el bono es de 72 mil pesos.



- ¿Y la máxima jubilación a enero de este año?

Sobre 7 millones, pagan ganancias sólo 160 mil, o sea, los que cobran más de 450 mil pesos.



- Algunos indican que la jubilación es un derecho universal, haya aportado o no, y que tiene que salir del Estado a partir de los impuestos a los que sí puede sustentarse. Pero por otro lado, está la postura de que la jubilación es resultado del ahorro previo de la persona, por tanto cobrará en relación directa de lo que fue aportando. Es decir, está la postura ética y solidaria y la justicia proporcional. ¿Cómo se resuelve ese dilema?

Ese tema se planteó con la primera moratoria en 2005, en la cual se incorporaron más de 2 millones de personas. La discusión se daba por quién financiaba a aquellos que no tenían los aportes completos y que compraban su deuda en pagos a 5 años.

Para mí, debía ser una cuenta del Estado la que financiara aquellos que no tenían aportes y, a partir de eso, seguir con un esquema de previsión social tradicional, que se basa en el concepto de salario diferido, proporcionalidad y equidad. Pero no sucedió así. Lo que pasó fue que la pirámide previsional se fue convirtiendo en una gran meseta, donde el 80% están en ese haber mínimo.

Vamos a seguir sacando moratorias, con una meseta cada vez más achatada y los haberes de los jubilados no cubren el 25% de la canasta básica.

La discusión que nunca sucedió es cómo se financia ese sistema. Actualmente, en nuestro país tenemos un 50% de trabajo en negro no registrado que aporta cero. Y los que aportan, no son significativos. Por tanto, esa mitad es insuficiente. Y la otra mitad, que es el aporte estatal, el único impuesto que está poniendo un 11% mensual es el IVA, que es el más regresivo.



- En ese contexto puede suceder que los que aportaron puedan recibir parte de los fondos, que no es lo que se juntó de lo que generaron, sino de impuestos de todos. ¿Esto no plantea una situación dilemática?

Es absolutamente dilemática. Por eso el debate político debería ser ver cómo generar las condiciones. Acá se considera que una persona de 65 años ya está afuera del mercado, pero la biología (a diferencia de los que sucedía hace 50 años atrás) ofrece 20 años más de vida con calidad.

Ahora bien, si esa persona de 65 años está integrada al consumo, tenemos la posibilidad de una tasa de recupero del dinero del jubilado inmediata, es un reproductor de riqueza.