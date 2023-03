Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El próximo sábado 1 de abril el Club de Abuelos de calle Palmieri llevará a cabo su tradicional cena-baile, la cual estará animada por el grupo Candela de la ciudad de Esperanza. El menú a degustar consistirá en choricito, bondiola de cerdo - pollo al horno, postre helado y torta de trasnoche. El valor de la tarjeta es: socios: $2.000; y no socios: $ 2.200. Se recuerda reserva con tiempo a los teléfonos: 15659634, 15300775, 427776 o 15589573.



CALENDARIO DE PAGOS

A JUBILADOS DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de abril 2023 para jubilaciones y pensiones, según la terminación del DNI.

Desde el mes de marzo pasado, se elevó el monto del haber mínimo a $58.664. Quienes cobran esta suma recibirán el bono de $45.000 en tres cuotas de $15.000 mensuales (marzo, abril y mayo). De esta manera, los jubilados y pensionados alcanzarán los $73.665 mensuales. Para los jubilados que cobran más que un haber mínimo, el bono decrecerá hasta llegar a los $5.000, que lo cobrarán quienes perciban hasta dos haberes mínimos.

Jubilados con haberes mínimos de $58.665.

* DNI finalizados en 0: a partir del día 12 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 1: a partir del 13 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 2: a partir del 14 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 3: a partir del 17 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 4: a partir del 18 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 5: a partir del 18 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 6: a partir del 19 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 7: a partir del 19 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 8: a partir del 20 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 9: a partir del 21 de abril de 2023.

Jubilados que superen los haberes mínimos de $58.665.

* DNI finalizados en 0 y 1: 24 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 2 y 3: 25 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 4 y 5: 26 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 6 y 7: 27 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 8 y 9: 28 de abril de 2023.

Pensiones no contributivas.

* DNI finalizados en 0 y 1: 3 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 2 y 3: 4 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 4 y 5: 5 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 6 y 7: 10 de abril de 2023.

* DNI finalizados en 8 y 9: 11 de abril de 2023.



NUEVA MORATORIA

La Cámara de Diputados convirtió en ley, con el voto de los diputados del oficialismo y agrupaciones opositoras, el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación, ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte.

El proyecto establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad. En el artículo 3 se estableció que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008, inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago, y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes. En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.