Perotti en la sesión de la Cámara baja

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes, el proyecto de “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe”. Al respecto, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, destacó “que en momentos de muchas tensiones, de muchas diferencias, el trabajo que todos los legisladores de mi provincia, de todos los sectores políticos, hicieron para presentar un proyecto común”. Seguidamente, manifestó su agradecimiento “a todos los diputados nacionales por acompañar este proyecto tan importante para Santa Fe”.

El mandatario provincial subrayó que “ojalá, en un año electoral, todos los candidatos a presidente pudieran unificar una política común sobre cómo enfrentar el delito, pero fundamentalmente, cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos del narcotráfico y, particularmente, con los denominados de alto perfil”. Al respecto señaló que “necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar”, hizo hincapié Perotti.

“Este proyecto no es de hace días, es hace más de un año”, explicó el gobernador de la provincia. “Afortunadamente ha tenido en las últimas semanas el tratamiento de las distintas comisiones para que hoy esté en el recinto y tenga su media sanción. Este proyecto es un instrumento legal que fortalecerá una justicia federal raquítica, como la hemos definido nosotros en la provincia, que prácticamente no ha tenido cambios en los últimos 40 años”, añadió Omar Perotti.

Además, el gobernador remarcó que es un proyecto de “importancia nacional porque Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Ese territorio hoy es la provincia de Santa Fe. Ninguna provincia, ninguna ciudad, puede por sí sola estar enfrentando la magnitud del desarrollo que en todos los últimos años han generado un problema estructural en nuestra provincia, con delitos de raigambre federal como es el narcotráfico y el lavado de dinero”.

Por último, Perotti solicitó “la mayor celeridad en el tratamiento de este proyecto en el Senado, que sea ley. He hablado con la presidenta del Senado cuando este proyecto comenzó a tratarse en Diputados, pidiéndole que el Senado acompañara rápidamente”, concluyó el mandatario provincial.