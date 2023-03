Otro fuerte reclamo de productores santafesinos a la dirigencia política

Con la misma dureza con el que la sequía los maltrató, el campo santafesino volvió a recriminar a los gobiernos de la Provincia de Santa Fe y de la Nación por la escasa asistencia para hacer frente a los elevados costos provocados por la extensa sequía en todos los sectores, el agro, la ganadería y la lechería entre los principales. Y advirtió que la crisis que afecta a los productores ya comenzó a sentirse en las economías de pueblos y ciudades, lo que golpeará a comercios, empresas de servicios y profesionales entre otros.

"El país atraviesa una de las más crudas sequías en años. Una enorme superficie y una gran cantidad de productores agropecuarios están padeciendo sus consecuencias, en muchos casos, devastadoras. La provincia de Santa Fe está teñida de color rojo de punta a punta: su territorio ha sido el más afectado y, por ende, no hay actividad agropecuaria que no esté comprometida", alertó un documento divulgado ayer por la Mesa de Enlace provincial, que integran la

Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (Carsfe), CAR CONINAGRO Santa Fe, la Federación Agraria Argentina Santa Fe y el Distrito 6 Santa Fe Sociedad Rural Argentina.

En este escenario, las entidades advirtieron que este año el campo no tendrá "la potencia para traccionar otras actividades en cada localidad" y que "las consecuencias negativas de esta catástrofe ya se están derramando en cada rincón de la provincia y se irán acentuando con los días, resintiendo la actividad económica e impactando en el entramado social".

Después la Mesa de Enlace cuestionó a la dirigencia política por decidir no ayudar al campo. " A esta altura de los acontecimientos, la desatención de las autoridades ante la crisis es evidente. En la provincia, la emergencia y/o desastre agropecuario se declaró en enero de 2022: llevamos 14 meses de desidia gubernamental", sostuvo respecto a la Casa Gris.

"A nivel nacional, el ministro de Economía anunció, el 31/01/23, con mucha pompa, un “paquete de medidas para la sequía”, herramientas limitadas previstas por una vetusta ley de emergencia agropecuaria de reducido alcance. Aun siendo pobres los anuncios, poco y nada se cumple hoy en día. Hay que ser explícitos: si la AFIP no ha sido contemplativa con los productores, como así tampoco lo es el Banco de la Nación Argentina, a contramano del objeto fijado en su Carta Orgánica, no es por cuestiones burocráticas o técnicas, ni siquiera por incompetencia de los funcionarios", expresó en relación a la Casa Rosada. "Después de innumerables notas, reuniones y gestiones desplegadas por las entidades representativas de los productores, la actitud de sendos organismos refleja la de un gobierno nacional al cual no le interesa el campo, salvo para expoliarlo de sus recursos o para atacarlo", se lamentó.

Asimismo, planteó que "ignorar al campo u hostilizarlo es la consigna, de lo contrario no se comprende la prórroga en plena sequía de la Comunicación A 7600, que se implementó en septiembre del año pasado en momentos de la puesta en marcha del dólar soja, y por la cual se estableció una tasa de interés más elevada para aquellos productores que tienen almacenado más del 5% de soja y trigo, medida discriminatoria y extorsiva por cuya eliminación se solicitó intercesión al ministro de Economía Sergio Massa, al secretario de Agricultura Juan José Bahillo, y al gobernador Omar Perotti, infructuosamente".

En tal sentido, cuestionó la decisión política de "hostigar al campo y exprimirlo, porque no se concibe que se le apliquen derechos de exportación a los productores agrícolas que están cosechando migajas de lo invertido". "El presidente de la Nación Alberto Fernández no ha nombrado a la sequía durante meses, y recién se acordó de invocarla por estos días para excusarse ante el FMI por no cumplir con las metas convenidas", señaló la Mesa de Enlace en una crítica directa al jefe de Estado.

Para Perotti también hubo látigo verbal. "Mientras tanto, los productores santafesinos seguimos esperando que nuestro gobernador Omar Perotti nos represente, al menos en la crisis, exigiendo a la Nación lo que por mandato le compete, de manera ineludible, sin mezquindades ni especulaciones".

"El campo santafesino, que tanto aporta a la provincia y a la Nación, pareciera que está librado a su suerte, desamparado, sin asistencia sustancial por parte de la provincia, ni económica ni operativa, lo cual desnuda problemas de gestión indisimulables" expresó el documento. "El campo santafesino padece una dirigencia política que no da respuestas inmediatas ni atinadas ante el desastre. Muchos políticos se han conmovido por las imágenes de los vacunos caídos en el norte provincial, pero dicha aflicción no ha tenido, como correlato, respuestas acordes para mitigar el drama", agregó.

Para las entidades ruralistas "la inacción de la dirigencia política no es inocua, el impacto de la sequía sería mucho más atenuado si se hubiese actuado con acciones concretas en los momentos oportunos" al tiempo que indicó que "ese desatino imperdonable lo vamos a padecer todos los ciudadanos, de esta provincia y de este país".

En la extensa declaración, la Mesa de Enlace resaltó que "la gente de campo en Santa Fe se siente frustrada, enojada, por impotencia y por el ninguneo, algunos estarán desesperanzados, otros se sentirán abandonados, varios se están fundiendo".

"A las entidades, a sus dirigentes, nos toca la enorme responsabilidad de canalizar esos sentimientos, esas realidades.

Autoridades y dirigentes hemos coincidido en una consigna, “que no desaparezcan más productores”. El objetivo no se cumplirá si la indiferencia del Gobernador y de todos aquellos que tienen responsabilidades sobre nuestras vidas persiste", afirmó.

De todos modos, Carsfe y el resto de las entidades se comprometieron a "agotar das las gestiones que estén a nuestro alcance, porque es nuestra obligación intermediar ante las autoridades, pero los dirigentes somos productores que padecemos los mismos sentimientos citados" y se quejaron porque "de los diagnósticos y de las reuniones ya estamos colmados".

Si bien los reclamos más fuertes están dirigidos al presidente Fernández y al gobernador Perotti, la Mesa de Enlace interpeló a toda la clase política: "Le hablamos a quienes son parte del oficialismo y de la oposición, a quienes son parte del Poder Ejecutivo y a quienes integran el Poder Legislativo, tanto sea de la provincia como de la Nación, y también a aquellos que no ocupan cargos pero tienen influencia y actividad, los instamos que dejen de ser observadores y comentaristas y se conviertan en protagonistas".

Por último, enfatizó que "peticionar y gestionar es nuestra obligación, pero dar respuestas es responsabilidad de todos ustedes" por lo tanto exhortó a los funcionarios y legisladores tanto provinciales como nacionales a que "asuman el rol que les toca".