Lo rechazaron como querellante a Espert

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Cámara Federal de Casación rechazó definitivamente al diputado José Luis Espert como querellante contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en una denuncia por haber designado al senador Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura.

En fallo dividido, los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky ratificaron que Espert no es "particular damnificado" por aquella decisión, que -por otra parte- fue neutralizada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y por la Corte Suprema.

Espert había denunciado a la vicepresidenta por el presunto delito de "asonada".

Tanto en primera como en segunda instancia, la pretensión de Espert había sido desestimada, pero el abogado del diputado opositor, Pablo Abdón Torres Barthe, recurrió ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Espert no fue aceptado "por no resultar particular damnificado del delito denunciado que remite al presunto incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de las autoridades del Senado de la Nación".

"El pretenso querellante debe haber sufrido de modo directo y singular un perjuicio real a su respecto que exceda en el caso aquel que resguarda el Ministerio Público Fiscal", sostiene el fallo, ahora ratificado por Casación.

El tercer integrante del tribunal, Gustavo Hornos, se había inclinado por admitir la apelación y evaluar la posibilidad de aceptar a Espert como querellante.

Espert denunció a Cristina Kirchner por una figura contemplada en el Código Penal dentro de la "sedición", que establece penas de uno a cuatro años de prisión para "los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales".